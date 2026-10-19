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Преступления Происшествия

Молодой житель Чапаевска попал в уголовное дело из-за наркотиков

ЧАПАЕВСК. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе правоохранители получили информацию о причастности ранее не судимого 21-летнего жителя Чапаевска к незаконному обороту наркотиков в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Парня задержали и изучили галерею его мобильника. При обследовании местности по указанным геолокациям на изображениях оперативники обнаружили тайники. Подозреваемый пояснил, что он сделал их по указанию анонимного куратора.

В квартире, где проживал злоумышленник, оперативники обнаружили и изъяли электронные весы, фасовочные пакеты и наркотики общей массой более 250 г.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

Гид потребителя

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