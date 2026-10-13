Дело о сексуальном преступлении в отношении двух девочек в Самарской области прекратили

Следственный комитет за отсутствием состава преступления прекратил дело по жалобе на сексуальное преступление в отношении двух девочек в Самарской области. Ранее их мать сообщала, что ее возлюбленный (на момент происходившего) нередко представал перед девочками нагим. Ее старшую дочку якобы он даже запугивал, чтоб о происходящем никто не узнал.

Напомним, мать троих детей пожаловалась правоохранителям на действия сексуального характера в отношении двух ее дочерей: 13 и семи лет. Как рассказывает женщина, она жила в одном из районов Самарской области со своей матерью и тремя дочками. Две младшие были от ее нового возлюбленного. С этим мужчиной они совместно не жили, но он приходил каждый день. В какой-то момент у пары начались конфликты из-за того, что мужчина часто при игре говорил детям, чтобы они не повредили некоторые его органы, и даже дал этим частям тела названия.

Однажды женщина уехала в магазин. Вернулась и узнала, что мужчина танцевал нагим, совершая определенные движения перед девочками. Старшая дочь испугалась и ушла, после чего отчим, по ее словам, пригрозил физической расправой. Позже девочки рассказали, что игры, когда мужчина был без одежды и в определенном состоянии, были регулярными. Старшая девочка при опросе у правоохранителей также сообщила, что мужчина как-то пригрозил ей: если скажет о происходящем — ей не поздоровится.

Сейчас мать девочек и мужчина судятся за дом — по словам женщины, она купила у возлюбленного жилье в 2023 г., использовав накопления и маткапитал. Суду предстоит решить вопрос о добросовестности сделки. При этом женщина отмечает, что гражданский и уголовный процессы никак не пересекаются и совершенные преступления не являются делом частного обвинения. Проверку правоохранители начали по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мама девочек также направила жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

В территориальном отделе ведомства сначала возбудили дело, но потом прекратили за отсутствием состава преступления. 27 сентября мать девочек подала очередную жалобу на это. 5 октября было вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы. Сейчас женщина пожаловалась руководителю регионального управления ведомства и указала, что просит приобщить диск с записью, на которой одна из девочек рассказывает о происходившем.