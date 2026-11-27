В Москве во Дворце спорта Ирины Винер состоялся главный старт текущего сезона по акробатическому рок-н-роллу.

Бронзовыми призерами первенства России стали спортсмены из Самарской области Кира Кочкурова и Георгий Кореев в дисциплине "В класс — микст" (юноши и девушки).