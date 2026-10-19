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В Самаре состоялся юношеский турнир по следж-хоккею

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение двух дней, 16 и 17 октября, в спортивном комплексе "Маяк" в Самаре проходил межрегиональный турнир по следж-хоккею среди детей на призы благотворительного фонда "Преобразование".

Фото: минспорт Самарской области

Участниками мероприятия стали более 100 человек — спортсмены и сопровождающие — в составе шести команд из пяти регионов России. В турнире сыграли следж-хоккейные команды "Ракета" (Самара), "Лада-следж" (Тольятти), "Танеко" (Нижнекамск), "Реванш" (Москва), "Зенит" (Красногорск, Московская область), "Метеор" (Кузнецк). Матчи проходили в формате 3×3.

— Инициатива стартовала в Самарской области пять лет назад. Тогда была создана команда "Ракета", а в 2023 году на средства президентского гранта был организован первый турнир. Цель его проведения — не столько выявление сильнейших, сколько развитие и адаптация детей с инвалидностью. Мы не ставим задачу воспитать спортсменов, но, если у кого-то получится, — будет здорово. Перспективные ребята есть. В прошлом году два хоккеиста "Ракеты" даже встречались с Президентом во время международного форума "Россия — спортивная держава". Это добавило им мотивации расти и развиваться в спорте — в качестве игроков или тренеров, — рассказала организатор турнира, исполнительный директор БФ "Преобразование" Анастасия Веселова.

В течение двух дней команды провели 15 матчей. По результатам двухдневных состязаний тольяттинская "Лада-следж" стала победителем, серебро — у московского "Реванша", бронза — у самарской "Ракеты".
Турнир прошел при поддержке правительства Самарской области в рамках проекта "Следж-хоккей как инклюзия для детей с инвалидностью", реализуемого при участии Фонда президентских грантов.
Проведение таких соревнований позволяет вовлечь в систематические занятия физкультурой и спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, что отвечает целям государственной программы "Спорт России".

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