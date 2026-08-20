Самарцы завоевали медали на первенстве России по велоспорту на шоссе

Самарские спортсмены Ангелина Лукина и Марат Субеев стали призерами первенства России по велоспорту на шоссе, передает пресс-служба регионального минспорта.

В Ижевске завершилось первенство России по велоспорту в олимпийских дисциплинах среди юниорок. Победительницей групповой гонки на 86 км в возрастной группе 17-18 лет стала Ангелина Лукина из Самарской области.

Ульяновск принимал первенство России по велоспорту на шоссе в многодневной гонке среди юниоров 17-18 лет. Призером первого гоночного дня стал самарец Артем Дунцов. А бронзовую медаль по итогам всей многодневки завоевал Марат Субеев.