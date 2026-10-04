Женский БК "Самара" проиграл "Динамо"

"Самара" в первом матче нового сезона в Москве уступила "Динамо" — 73:88.

Попадания Александры Бабкиной и Елены Михайловой вроде бы позволили нашей команде вкатиться в игру, но к середине стартового периода хозяйки убежали в отрыв — 6:16. Ударный отрезок от Анастасии Барабановой (7 очков за полторы минуты) позволил, казалось, "Самаре" выправить ситуацию и сократить отставание до минимума: 15:17. И тут же москвички выдали залп из трех подряд точных трехочковых, к концу четверти добившись уже 12-очковой разницы: 15:27.

Впрочем, начало второй десятиминутки показало, что "Самара" остается в игре: Ольга Новикова и Мария Родионова своими попаданиями приободрили команду. К середине периода после трехи от капитана отставание "съежилось" до "-4" (32:36), а Елена Михайлова затем дважды сводило его к символическому 1 очку. И все же к большому перерыву "Динамо" удержало лидерство: 41:47.

Едва начался третий период — разница вновь выросла до "-12". И вновь роль лидера взяла на себя Елена Михайлова: две ее трехи подряд в очередной раз оживили команду. И до конца четверти москвички то убегали на 8-9 очков, то позволяли "Самаре" подобраться на вдвое меньшую дистанцию. И перед заключительной десятиминуткой ничего в матче решено еще не было: 58:66.

Ее "Самара" открыла точной трехой от Марии Родионовой. Но вот затем нападение гостей совершенно разладилось: всего 2 очка за пять минут — и "Динамо" рвануло вперед. Когда Виктория Щербакова попаданием со средней прервала, наконец, засуху, было уже поздно: отыграть у разогнавшихся хозяек почти 20 очков, было, увы, нереально.

73:88 — поражение "Самары", сообщает пресс-служба клуба.