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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" разгромно проиграли "Локомотиву-Кубани" — 62:92

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 октября, баскетболисты "Самары" на домашней площадке встретились в "Локомотивом-Кубанью".

Волжане активно начали встречу и после двух минут вели в счете. Однако "Локомотив" тоже разогнался, и к концу периода гости вышли вперед — 17:21.

В начале второго игрового отрезка разница выросла уже до 10 очков. Самарцы пытались атаковать, но гости были результативнее и в итоге сделали рывок в 16 очков. К большому перерыву хозяева уже сильно отставали: 31:49.

В третьей четверти Данила Походяев набрал для "Самары" восемь очков. Однако гости продолжили наращивать отрыв. В какой-то момент разница достигла 31 очка. Только перед заключительной десятиминуткой ее удалось немного сократить 46:73.

В четвертом периоде "Локомотив" продолжил атаковать и в какой-то момент довел разницу до 36 очков: 50:86. В целом за десятиминутку самарцам удалось лишь немного отыграться. Итоговый счет — 62:92. 

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