БК "Самара" в Перми уступил "Бетсити Парма"

Во вторник, 3 ноября, БК "Самара" в Перми уступил команде "Бетсити Парма" со счетом 68:109, сообщает пресс-служба волжан.

За две с половиной минуты со старта поединка самарцы отправили в цель две трехи (отличились Евгений Минченко и Захар Ведищев), что позволило держаться рядом с хозяевами. Но затем наше нападение взяло паузу — и к середине первого периода "Самара" заметно отстала: 6:16. Попадание Адрея Саврасова и 5 очков от Данилы Чикарева перехватить инициативу не помогли: все те же "-10" по итогам четверти, 13:23.

В начале второй десятиминутки пермяки выдали залп из трех точных трехочковых, стремительно оторвавшись уже на 20 очков. В какой-то момент разница достигала 23 очков (20:43 за четыре минуты до большого перерыва). Самарцы усилиями Данилы Походяева, Дмитрия Чебуркина и Даниила Гинько еще сокращали отставание до "-17", но к концу первой половины наша команда "горела" "-20": 32:52.

Отдохнув, хозяева вновь рванули вперед. И на треху от Евгения Минченко ответили целой серией попаданий, за три минуты добившись преимущества уже в 28 очков: 36:64. Тайм-аут Милоша Павичевича чуть взбодрил команду, самарцы выдали неплохой отрезок. Но точные атаки Дмитрия Чебуркина, Евгения Минченко и Данилы Походяева лишь на время помогли притормозить соперника. Пермяки удерживали инициативу, к концу третьей четверти так и не дав "Самаре" пересечь 20-очковый рубеж: 53:77.

Увы, не изменился характер матча и в заключительной четверти. Всего 2 очка за три минуты — пермяки же продолжали исправно набирать очки. И уйти от крупного поражения наша команда не сумела.

68:109 — поражение "Самары".