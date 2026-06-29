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Баскетбол Спорт

Команда девушек из Самарской области завоевала "золото" Суперфинала турнира ПФО по баскетболу 3×3

ПЕРМЬ. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пермь принимала Суперфинал Приволжского федерального округа в третий раз. При этом соревнования в традиционном уличном формате проходили впервые. К сожалению, погода внесла свои коррективы — групповой этап прошел на открытых кортах, а плей-офф из-за дождя — уже в зале. Обновленный спортивный комплекс "Юность" позволил переформатировать соревнования в короткие сроки.

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В соревнованиях приняли участие 14 команд юношей и 14 команд девушек. Все они стали победителями межвузовских отборочных турниров в своих регионах. Каждая игра за чемпионство — это яркая борьба, напряжение до последних секунд и искренние эмоции.

Самарскую область в Суперфинале представили женская команда Самарского государственного технического университета: Дарья Львова, Валерия Камынина, Анастасия Точилина, Софья Перепечина, тренер Ольга Владимировна Костромина; и мужская команда Приволжского государственного университета путей сообщения: Сергей Евграшев, Андрей Поленов, Филипп Репин, Павел Хлыщенко, тренер Дмитрий Валерьевич Ермолаев.

В мужском финале победу одержали студенты из Марий Эл, обыграв команду Удмуртии. Среди девушек "золото" выиграла команда Самарской области, "серебро" — команда Пермского края. Бронзовые медали среди юношей завоевала команда Саратовской области, среди девушек — Нижегородской области.
Индивидуальные награды Суперфинала ПФО 3×3:

Самые меткие игроки турнира:
— девушки
Анастасия Точилина (Самарская область);
Елизавета Сырамолот (Чувашская Республика);
Кристина Ильина (Удмуртская Республика);
Лучший защитник — Екатерина Сафонова (Нижегородская область);
Лучший нападающий — Елизавета Казакова (Пермский край);
MVP Суперфинала — Анастасия Точилина (Самарская область).

— юноши
Денис Клочков (Кировская область);
Михаил Меньшиков (Республика Марий Эл);
Сергей Евграшев (Самарская область);
Лучший защитник — Виктор Мазунин (Республика Марий Эл);
Лучший нападающий — Ярослав Бека (Саратовская область);
MVP Суперфинала — Дмитрий Капаев (Республика Марий Эл).

Суперфинал ПФО по баскетболу 3×3 стал не только ярким спортивным соревнованием, но и площадкой для обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на развитие спорта в регионах Приволжского федерального округа. Под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева прошло совещание руководителей региональных органов исполнительной власти, курирующих сферу физической культуры и спорта.

Участники обсудили вопросы развития студенческого спорта и массовой физической культуры, более эффективного задействования спортивных объектов школ, колледжей и вузов, концепцию проведения Спартакиады вузов Приволжского федерального округа, реализацию проекта "Земский тренер", обменялись успешными региональными практиками и предложениями по дальнейшему развитию отрасли.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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