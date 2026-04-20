Баскетбольная "Самара" в последнем матче сезона проиграла "Пари НН"

БК "Самара" в последнем домашнем матче сезона уступила "Пари НН" — 76:78.

Первые набранные очки при 0:10 на табло и после трех сыгранных минут, 5:21 к середине стартового периода — явно не такого начала ждали самарские болельщики от такой команды… Тем удивительнее было дальнейшее: потихоньку, понемногу "Самара" это гигантское отставание сокращала. Михаил Кулагин трехой подытожил рывок 9:0, а Глеб Шейко, мастерски найдя на себе фол за секунду до конца четверти, хладнокровно реализовал все три штрафных: 17:24.

Но нижегородцы вернули себе инициативу. И во второй десятиминутке провалов себе уже не позволяли. Хозяева же, изредка радуя болельщиков яркими моментами (треха от Михаила Кулагина или монстр-данк "одной левой" от Дмитрия Халдеева), вновь отстали: 24:42 за три минуты до большого перерыва. И вновь нашлось место для маленького подвига: три трехи за полторы минуты от Глеба Шейко, Данилы Походяева и опять от Шейко вернули нашу команду в игру. Хотя к большому перерыву гости успели в который раз оторваться в счете: 35:49.

Третью четверть самарцы начали вроде бы активно: треха от Данилы Походяева, сметающий соперников с пути проход Дмитрия Халдеева… Но "Нижний" и тут выстоял, убежав на ту же дистанцию в 14 очков. И все же подгоняемые неутомимыми трибунами хозяева не оставляли попыток переломить игру. За две с половиной минуты до конца периода Глеб Шейко свел разницу к "-5": 53:58. Легко представить, каким восторгом взорвались трибуны в концовке четверти: Александр Кузнецов положил треху, Глеб Шейко был точен с линии — 58:59!

И, конечно, ничего не было ясно ни в начале заключительной десятиминутки, ни по ее ходу. Даже когда нижегородцы оторвались на 9 очков, все понимали: это ровным счетом ничего не значит. В середине четверти на табло на пару минут застыли 65:69. Первыми паузу прервали, к сожалению, гости. Но на их треху Михаил Кулагин по-капитански ответил с "бонусом", реализовав "3+1". И за две минуты до сирены разница вновь стала минимальной: 71:72 после штрафных от Дмитрия Чебуркина. Проходит минута — и Данила Чикарев, наконец, сравнивает счет: 74:74. Отбились в защите — Дмитрий Чебуркин впервые вывел "Самару" вперед! Что творилось на трибунах!

Увы, последнее слово в матче осталось за соперником. Гости сравняли счет, а за считанные мгновения до сирены вернули себе лидерство. Спастись "Самара" уже не успела. 76:78 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 22 апреля в Москве против МБА-МАИ. Это будет последний матч нашей команды в нынешнем сезоне.