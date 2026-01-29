Баскетбольную "Самару" покинул Георгий Маруфов

БК "Самара" покинул баскетболист Георгий Маруфов. Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон, сообщили в пресс-службе клуба.

Воспитанник тольяттинской СШОР № 2 "Ювента", Маруфов с 2023 г. выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Самары".

В феврале прошлого года он дебютировал в Единой Лиге ВТБ. В нынешнем сезоне Георгий провел 3 матча за основную команду "Самара" (1,3 очка в среднем за игру), а также 27 матчей за "Самару-2" в Единой молодежной лиге ВТБ (9,5 очка, 3,5 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру).