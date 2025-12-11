БК "Самара" проиграл на выезде "Зениту" — 56:95

Баскетбольная "Самара" в очередном туре Единой Лиги ВТБ со счетом 56:95 уступила в Санкт-Петербурге подопечным Александера Секулича.

Матч начался с рывка 7:0 от санкт-петербуржцев, где в основном забрасывали Димитриевич и Мартюк. После этого самарцы летят в атаку, и Михайловский попадает от щита — 7:2. Следующий два удачных средних броска от соперника, и Коновалов экстренно берет тайм-аут: "Сделай ему заслон и все. Опять по защите отдаем инициативу, нам забивают легкие мячи", — пытался донести Владислав Николаевич. Хозяева продолжали укреплять счет, и к концу первой четверть отрыв составлял +13 в пользу "Зенита".

Вторую четверть "Самара" начала с "трешки" от Походяева — 21:11, но затем за сине-бело-голубых активизировался Вонле (4 очка в 2 атаках) и Щербенев (2 очка в проходе). Подопечные Владислава Коновалова пытались навязывать борьбу, но частенько теряли мяч, чем пользовались баскетболисты "Зенита", и в моменте преимущество хозяев было +16. У волжан игру спасали Михайловский (5 очков) и в самой концовке Саврасов (4 очка). После первой половины со счетом 40:25 выигрывали вице-чемпионы Единой Лиги ВТБ.

Предпоследняя десятиминутка началась с неточных передач что у одной, что у другой команды. Первым точным дальним броском отметился Рэндольф — 45:25, а уже в следующей атаке "флоатер" закинул Димитриевич. Рывок 9:0 от "Зенита", и Коновалов снова берет тайм-аут, после которого Кулагин реализует трехочковый, а Чебуркин и Саврасов попадают со средней — 55:32. Хозяева продолжали набирать очки, а в концовке Земский и вовсе обокрал Саврасова и забил "данк" под сирену — 69:38.

После двухминутного перерыва хорватский баскетболист "Зенита" Лука Шаманич реализовал два штрафных и следом попал в проходе — 73:38. После чего последовал ответ от волжан в виде "трешки" от Чебуркина — 73:41. Вице-чемпионам это не понравилось, и они выдали серию из точных бросков: отметились Земский (2 штрафных) и Вонле (4 очка в 2 проходах). За 6 минут до конца Александер Секулич впервые выпустил Узинского, и россиянин с сразу отличился трехочковым — 82:44. За 3:34 до сирены отрыв "Зенита" составлял 41 очко. На последней минуте Земский вновь напомнил о себе, забив сверху — 95:52, а в следующей атаке двухочковый забросил Шейко — 95:54. Как итог, тринадцатое поражение "Самары" со счетом — 95:56.

Самыми результативными у самарцев стали Михайловский (14 очков) и Шейко (10 очков). У "Зенита" эффективными были Мартюк и Димитриевич (по 13 очков), а также Вонле, Рэндольф, Земский и Шаманич (по 12 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 12 декабря в Москве. Соперником станет ЦСКА.