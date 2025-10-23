16+
Баскетбол Спорт

"Самара" уступила команде "БЕТСИТИ ПАРМА" — 81:103

ПЕРМЬ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Самара" в Перми уступила команде "БЕТСИТИ ПАРМА" — 81:103.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

За первые четыре минуты соперники реализовали шесть дальних попыток. На долю пермяков пришлось четыре попадания, у нашей команды трехами отметились Артем Чеваренков и Глеб Шейко. К середине стартового периода хозяева убежали было вперед (10:19), но Артем Чеваренков и Евгений Минченко стабилизировали ситуацию. "Самара" отставала, но держалась от оппонентов на расстоянии двух трех точных бросков: 25:30 по итогам десятиминутки.

А во второй после некоторой паузы наша команда ускорилась: 5 очков от Дмитрия Чебуркина, проход от Никиты Михайловского — и за шесть минут до большого перерыва отставание стало символическим, 32:34. Впрочем, пермяки тут же вернули себе максимальный задел в 9 очков, а к концу четверти разница достигла уже "-14": 38:52.

Отдохнув, трио Минченко-Чебуркин-Михайловский продолжило терроризировать защитные построения пермяков (25 очков за третий период). Но остановить пермское нападение наша команда по-прежнему не могла. И разница до увеличивалась до 16 очков, то сокращалась до 10-ти. Перед заключительной десятиминуткой интрига в матче будто бы еще была жива: 67:80.

Увы, едва начался четвертый период, хозяева рывком 9:0 эту интригу окончательно убили. Самарцам потребовалось более пяти минут, чтобы набрать первые за четверть очки с игры — уже при "-25". Две подряд трехи от Артема Чеваренкова и Глеба Шейко в концовке глобально уже ни на что не повлияли.

81:103 — поражение "Самары".

