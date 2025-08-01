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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал Глеба Шейко и Валерия Калинова

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард Глеб Шейко и центровой Валерий Калинов заключили контракты с БК "Самара".

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Глеб Шейко, рост 200 см. Родился 19 ноября 1996 года. Выступал за юношескую, молодежную и основную команды "ПАРМЫ" (2014-2023) и МБА (2023-2025). Обладатель Кубка России (2019). Бронзовый призер Кубка России (2025).

В сезоне-2024/2025 провел 26 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 2,4 очка и делал 0,7 подбора.

Валерий Калинов, мастер спорта, рост 213 см. Родился 1 августа 1999 года.

Воспитанник системы "Локомотива-Кубань", выступал за юношескую, молодежную, фарм- и основную команды клуба (2016-2024). Сезон-2024/2025 начал в ревдинском "Темп-СУМЗ", в феврале 2025 г. перешел в "Тамбов". 

Серебряный призер Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2023). Обладатель Молодежного Суперкубка (2023). В июне 2022 г. принимал участие в Открытом лагере РФБ для кандидатов в сборную России не старше 25 лет.

В сезоне-2024/2025 в составе "Тамбова" принял участие в 12 матчах Суперлиги, в которых в среднем набирал 8,8 очка и делал 6,8 подбора.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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