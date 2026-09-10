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Баскетбол Спорт

"Самара" во втором домашнем предсезонном матче уступила "Уралмашу"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 сентября "Самара" во втором домашнем предсезонном матче уступила "Уралмашу" — 65:95.

Фото: БК Самара

Уже в первой четверти уральцы реализовали пять дальних попыток, быстро добившись двузначного перевеса. Во втором периоде отставание нашей команды достигало 21 очка. И хотя "Самара" пытались переломить ситуацию, сократив разницу до 5-6 очков, окончательно перехватить инициативу соперник ей не позволил.

Самыми результативными в составе нашей команды стали Дмитрий Чебуркин (19 очков), Захар Ведищев (11 очков) и Сергей Зоткин (10 очков и 5 передач).

Главный тренер "Самары" Милош Павичевич охарактеризовал начало игры как неудачное.

"Неудачное начало… Тем более хорошо, что мы уже в первой половине вернулись в игру. Держались три четверти, в четвертой просто уже банально сил не было у ребят, не попали какие-то свои броски, не вернулись назад — отсюда и такой разгромный счет. На самом же деле, три четверти были хорошими. Надо работать, игра длится 40 минут, нужно искать какие-то другие ресурсы, чтобы играть все сорок минут. В следующих играх, надеюсь, картина будет лучше. Ребята стараются, поэтому я уверен, что будет лучше. Да, не всегда получается, к тому же сегодня не играли Чеваренков, Походяев, Шейко — это все важные для нас игроки, плюс Петенев получил травму. Но мы должны готовиться и к таким матчам в чемпионате, когда нет кого-то из основных игроков: не бывает такого, чтобы все основные игроки отыграли все матчи", — отметил он.

12 и 13 сентября "Самара" в Саратове сыграет на турнире памяти В. Е. Родинова.

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