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Баскетбол Спорт

Состав БК "Самара" пополнил защитник Захар Ведищев

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" пополнился 26-летним защитником Захаром Ведищевым, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: БК Самара

С 2017 по 2024 гг. спортсмен выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Локомотива-Кубань" (в сентябре–декабре 2019 г. на правах аренды провел несколько матчей за литовский "Нявежис", сезон-2020/2021 провел в NCAA в составе команды Utah State University). Первую половину сезона-2024/2025 провел в "Енисее", с февраля 2025 г. по январь 2026 г. выступал за владивостокское "Динамо". С января по июнь 2026 г. — вновь в "Локомотиве-Кубань".

Серебряный призер первенства ДЮБЛ, включен в символическую пятерку турнира (2018). Обладатель Кубка России (2019). Серебряный и бронзовый призер Единой Лиги ВТБ и чемпионата России (2023, 2026). Участник чемпионата мира U19 (2019). Неоднократно привлекался на сборы национальной сборной России.

В сезоне-2025/2026 в составе "Локомотива-Кубань" принял участие в 10 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 2,2 очка и делал 1 подбор.

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