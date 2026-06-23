БК "Самара" примет участие в Единой лиге ВТБ сезона 2026/2027

Во вторник, 23 июня, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ. Баскетбольный клуб "Самара" представляли генеральный директор Игорь Бочкарев, спортивный директор Андрей Фёдоров и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

На Совете были утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2026/27.

В сезоне-2026/2027 участие в турнире примут 12 клубов: "Самара", "Автодор" (Саратов), "Астана" (Астана, Казахстан), "Динамо" (Владивосток), "Енисей" (Красноярск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), МБА (Москва), "БЕСИТИ-ПАРМА" (Пермь), УНИКС (Казань), "Уралмаш" (Екатеринбург), ЦСКА (Москва).

В обновленном составе участников два новичка. Состав Лиги пополнили "Астана" и "Динамо" из Владивостока.

"Хочу поблагодарить губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и правительство региона за поддержку, которая постоянно оказывается клубу, а Совету и руководству Единой Лиги ВТБ выразить благодарность за доверие и решение включить "Самару" в состав участников сезона-2026/2027. Была проделана большая совместная работа, чтобы клуб продолжил выступать на самом высоком уровне — в элите отечественного баскетбола. Самарская область знаменита своими баскетбольными традициями и это огромная радость, что они будут продолжены", — сказал генеральный директор БК "Самара" Игорь Бочкарев.

В сезоне-2026/27 12 команд Единой лиги ВТБ сыграют в регулярном чемпионате в два этапа. На первом этапе — в два круга каждый с каждым, после чего поделятся на группы А и Б по шесть клубов в каждой.

На втором этапе команды сыграют два круга каждый с каждым в своей группе. Всего в регулярном чемпионате каждый клуб проведет 32 матча.

Все шесть команд группы А напрямую попадают в плей-офф. Команды группы Б с 1-го по 4-е место сыграют в плей-ин.

Чемпион определится в плей-офф: четвертьфиналы серии пройдут до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех побед, серия за 3-е место — до двух побед.