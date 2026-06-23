16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" примет участие в Единой лиге ВТБ сезона 2026/2027 Александр Кузнецов и Никита Косяков покидают БК "Самара" Баскетболисты "Тольяттиазота" в третий раз стали чемпионами Тольятти Артем Пивцайкин отправится в сборную России на летний просмотровый сбор Команда "Тольяттиазота" по баскетболу - призер чемпионата Приволжского федерального округа

Баскетбол Спорт

БК "Самара" примет участие в Единой лиге ВТБ сезона 2026/2027

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 23 июня, в Москве состоялся Совет Единой лиги ВТБ. Баскетбольный клуб "Самара" представляли генеральный директор Игорь Бочкарев, спортивный директор Андрей Фёдоров и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: Министерство спорта Самарской области

На Совете были утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2026/27.

В сезоне-2026/2027 участие в турнире примут 12 клубов: "Самара", "Автодор" (Саратов), "Астана" (Астана, Казахстан), "Динамо" (Владивосток), "Енисей" (Красноярск), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), МБА (Москва), "БЕСИТИ-ПАРМА" (Пермь), УНИКС (Казань), "Уралмаш" (Екатеринбург), ЦСКА (Москва).

В обновленном составе участников два новичка. Состав Лиги пополнили "Астана" и "Динамо" из Владивостока.

"Хочу поблагодарить губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и правительство региона за поддержку, которая постоянно оказывается клубу, а Совету и руководству Единой Лиги ВТБ выразить благодарность за доверие и решение включить "Самару" в состав участников сезона-2026/2027. Была проделана большая совместная работа, чтобы клуб продолжил выступать на самом высоком уровне — в элите отечественного баскетбола. Самарская область знаменита своими баскетбольными традициями и это огромная радость, что они будут продолжены", — сказал генеральный директор БК "Самара" Игорь Бочкарев.

В сезоне-2026/27 12 команд Единой лиги ВТБ сыграют в регулярном чемпионате в два этапа. На первом этапе — в два круга каждый с каждым, после чего поделятся на группы А и Б по шесть клубов в каждой.

На втором этапе команды сыграют два круга каждый с каждым в своей группе. Всего в регулярном чемпионате каждый клуб проведет 32 матча.

Все шесть команд группы А напрямую попадают в плей-офф. Команды группы Б с 1-го по 4-е место сыграют в плей-ин.

Чемпион определится в плей-офф: четвертьфиналы серии пройдут до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех побед, серия за 3-е место — до двух побед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5