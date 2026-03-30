Баскетбольная "Самара" уступила "Зениту" — 63:100

В понедельник, 30 марта, "Самара" на своей площадке уступила "Зениту".

Самарская команда три минуты не могла разжиться очками. Но и гостей далеко не отпустила. И стоило начать попадать — ситуация быстро выровнялась: 7:7 к середине стартового периода. Впрочем, затем "Зенит" вновь рванул вперед, и даже активность Дмитрия Чебуркина (7 очков за четверть) не помогла остановить питерцев: 17:25 по итогам десятиминутки. Вторая же четверть и вовсе стала для хозяев катастрофой. Серия потерь и промахов, проигранный со счетом 2:23 шестимиутный отрезок — и 23:51 к большому перерыву.

Словно исправляясь перед болельщиками, третью четверть "Самара" начала уже по-хозяйски. Михаил Кулагин, Дмитрий Чебуркин и Данила Походяев своими попаданиями приободрили трибуны. И в отдельно взятой десятиминутке самарцы долгое время вели в счете. Пока "Зенит" вновь не ускорился, выдав рывок 11:0. И только увеличил свое преимущество к заключительному периоду: 43:77. Но даже при таком солидном отставании самарцы находили возможность радовать продолжавших поддерживать их болельщиков эффектными номерами. Разыгрался Никита Косяков, стремительно обновивший свой карьер-хай: 11 очков за четверть.

К сожалению, на общей картине это никак уже не сказалось: 63:100 — поражение "Самары".

Уже 1 апреля "Самара" проведет следующий матч: наша команда сыграет в Казани.