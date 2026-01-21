16+
Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил УНИКСу — 73:93

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 21 января, БК "Самара" на своей площадке проиграл УНИКСу со счетом 73:93, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: БК Самара

На третьей минуте матча Никита Михайловский вывел "Самару" вперед: 8:7. Казанцы перехватили было лидерство, но Данила Походяев и Евгений Минченко вернули самарской команде инициативу. Ее не смутила даже треха от Алексея Шведа — дальним попаданием тут же ответил Евгений Минченко. И к восторгу болельщиков стартовый период остался за хозяевами: 26:20.

Второй фирменным данком открыл неудержимый Минченко. А треха от Александра Кузнецова, казалось, лишь укрепила преимущество. Но стоило самарскому нападению замолчать на пару минут — УНИКС к середине четверти вырвался вперед, 33:34. С ответом вновь выступил Евгений Минченко с очередным трехочковым, но снайперов гостей было уже не остановить. Перед большим перерывом казанцы выдали рывок 8:0 — и ушли отдыхать при счете 39:47 на табло.

Уверенно начав и третью четверть, гости довели разницу до 11 очков. Но и самарцы не сникли раньше времени. Пара попаданий от все того же Минченко, данк в отрыве от Никиты Михайловского — к середине периода болельщики еще сохраняли оптимизм: 47:52. Впрочем, УНИКС вновь ускорился: еще три дальних попадания — и 56:71 перед заключительной десятиминуткой.

Игра у "Самары" совершенно разладилась: более трех минут без набранных очков, пропущенный рывок 0:11 — и судьба матча окончательно решена. Впрочем, "Самара" еще встрепенулась. Андрей Саврасов запустил мини-рывок, который еще одним данком подытожил Евгений Минченко. Выиграть у лидера двухминутный отрезок со счетом 8:0 — пусть и локальный, но все же успех. Да и в концовке, которую хозяева проводили "молодежным" составом, самарцы отвечали гостям ударом на удар. И заслужили овации трибун.

Следующий матч "Самара" проведет 25 января в Краснодаре.

