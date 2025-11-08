16+
БК "Самара" проиграл красноярскому "Енисею" — 90:78

Баскетбол Спорт

БК "Самара" проиграл красноярскому "Енисею" — 90:78

КРАСНОЯРСК. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Баскетбольная "Самара" в 10 туре Единой Лиги ВТБ уступила подопечным Йовица Арсича со счетом 90:78.

Встреча в Красноярске началась с точного броска в проходе от Дмитрия Чебуркина — 0:2. Затем в следующей атаке отметился Никита Евдокимов — 2:2. Матч развивался на встречных курсах, но уже к концовке игрового отрезка самарцы уверено вышли вперед благодаря точным попаданиям Михайловского и Шейко — 12:17. Первая десятиминутка завершилась в пользу гостей — 16:21.

После перерыва команда Йовица Арсича получила право на три штрафных броска, которые реализовал Дмитрий Сонько — 19:21. Никита Михайловский дважды забросил в проходе — 20:26. У хозяев роль лидера взял на себя американец Доминик Артис — 24:26. Далее у самарцев залетело три подряд "трешки" в исполнении Чеваренкова (два дальних) и Чебуркина — 28:35. За 1:48 красноярцы сравняли счет, броском в проходе отметился Данило Тасич — 38:38, но уже в следующей атаке со средней линии забросил Чеваренков — 38:40. На перерыв "Енисей" ушел с минимальным преимуществом — 41:40.

Третья четверть стартовала с броска крюком от Артема Антипова — 43:40, а самарцы ответили трехочковым от Чебуркина — 43:43. Хозяева вышли вперед благодаря очкам Артема Шлегеля — 50:45, но подопечные Владислава Коновалова быстро вернулись в игру 50:50. За 2:11 до конца самарцы отставали всего одно очко — 62:61, но в концовке были сильнее хозяева — 66:62.

В заключительной четверти красноярцы уверенно набирали ход, только за этот игровой отрезок Сергей Долинин заработал 8 очков. У волжан вновь Чебуркин оформил 5 очков. За 3:34 подопечные Йовица Арсича добились максимального преимущества +10, после которого Коновалов взял тайм-аут, но это не сильно помогло гостям. Как итог — 90:78.

Для команды из Самары это поражение стало 10 в в 10 турах нынешнего сезона.

Самыми результативными у самарцев стали Никита Михайловский (26 очков), Дмитрий Чебуркин (17) и Артем Чеваренков (14). У гостей эффективными были Данило Тасич (21), Егор Рыжов (14), Доминик Артис (13) и Дмитрий Сонько (11). 

Следующий матч БК "Самара" проведет 11 ноября в Казани против УНИКСа.

