Арбитраж удовлетворил иск вдовы лидера группировки "Законовские" о базе на Олимпийской

Арбитражный суд Самарской области определил порядок пользования строительной базой на ул. Олимпийской. Об этом сообщается в материалах суда.

Суд удовлетворил исковые требования ИП Гафуровой С. М. к ИП Ферапонтовой Л.И. и ИП Ферапонтову С. Н. Как уточнили в суде, теперь устранены препятствия и определен порядок пользования зданием в Кировском районе Самары на ул. Олимпийская, 1. В иске была указана, в частности, просьба устранить препятствия пользования трехэтажным складом площадью 2589,4 кв. м. и обязать ответчиков передать ключи от входных дверей и помещений. Также предприниматель Светлана Гафурова просила передать ей в пользование часть помещений с каждого этажа.

Интересно, что ранее и Гафуровых и Ферапонтовых упоминали в связи с публикациями о группировке "Законовские". Так, названный выше ответчик Станислав Ферапонтов был женат на двоюродной сестре теперь уже бывшего замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова Злате. Она работает мировым судьей участка № 14 в Кировском районе Самары. Свадьбу Станислава и Златы отмечали в самарском кафе "Баба Люба". По озвученной в судах версии следствия, именно в этом ресторане в 2008 г. замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов договорился с одним из лидеров ОПГ Алексеем Рыжовым, что будет крышевать ЧОП бандитов за взятки. Сазонову вменяли получение взяток на общую сумму 30 млн рублей. Приговор несколько раз пересматривали. В итоге экс-росгвардеец был приговорен к 11-летнему сроку и штрафу в 220 млн рублей. Сообщалось, что он уже вышел из колонии.

Как сообщала в суде Любовь Ферапонтова, ее семье принадлежали строительный рынок на ул. Елизарова, продуктовый рынок "Лилия" в 15-м микрорайоне, строительные ряды на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, кафе "Лесное" на Московском шоссе и территория, где впоследствии организовали рынок "Коникс". Также Ферапонтова рассказывала, что "Законовские" склоняли ее к сотрудничеству. Женщина отказывалась, и ей устроили неприятности. Например, в марте 2004 г. на 9-й просеке Ферапонтовой взорвали машину. После таких историй она согласилась сотрудничать с "Законовскими", которые работали с "Солнцевской" ОПГ из Москвы.

Но летом 2020 г. в семье самих Ферапонтовых произошел конфликт, который привел к возбуждению уголовного дела в отношении Станислава. По версии следствия, Станислав поссорился с братом — Алексеем. Предполагалось, что мужчины выпивали во дворе частного дома и поругались из-за имущества. Станислав утверждал, будто бы брат хотел отобрать у него и матери бизнес. Алексей говорил, что ссору затеял Станислав. В какой-то момент Стас порезал брата ножом. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Станислава по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Но 14 февраля 2022 г. облсуд снизил наказание до трех лет лишения свободы. Как сообщили в Шестом кассационном суде, жалобы подали и представитель прокуратуры, и адвокат. Но решение оставили в силе.

Светлану Гафурову называли вдовой одного из лидеров "Законовских" Сергея Гафурова. Известно, что она писала заявление за попытку "продать УДО" ее мужу.

"Законовские" появились в Самаре в 1990-е годы. Группировка контролировала рынки, ЧОПы, стоянки, пассажирские перевозки. Первым лидером группировки был Александр Законов. Его убили в 2004 г., и лидером стал Алексей Рыжов. После смерти Рыжова группировку возглавил Сергей Гафуров. Последний умер в феврале 2020 г. от проблем с сердцем.

Любопытно, что недавно на продажу выставляли роскошный особняк вдовы двух бывших лидеров группировки "Законовские" Марины Рыжовой. Вилла площадью 600 кв. м расположена на участке в 33 сотки. При этом в ней есть собственный СПА площадью 1000 кв. м с бассейном.