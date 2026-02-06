Экс-руководитель департамента градостроительства Самары Чернов не смог оспорить свой приговор

Самарский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело бывшего руководителя департамента градостроительства областной столицы Василия Чернова и его брата Евгения. Ранее их признали виновными в коррупции.

Напомним, с октября по ноябрь 2023 г. руководитель департамента за вознаграждение перечислил бюджетные деньги - 8 млн руб. - владельцу помещения в качестве компенсации за то, что администрация изъяла его имущество для реконструкции дорожной сети. За это муниципальный служащий потребовал передать через своего брата 6 млн рублей. Эти деньги он получал частями с февраля по апрель 2024 года. При задержании у одного из подозреваемых нашли значительное количество наркотика. Ранее сообщалось, что речь шла об участке под автомойкой в районе ТЦ "Парк Хаус", а требовали деньги от директора "Тет-а-тет М" Самвела Оганесяна.

Чиновнику вменяли в вину ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), а его брату - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Приобретение и хранение наркотика").

В итоге Промышленный райсуд Самары приговорил Василия Чернова к пяти годам колонии строгого режима по статье о получении взятки и оправдал за растрату. Ему назначили штраф 12 млн руб. и на четыре года запретили занимать определенные должности. Его брата Евгения за посредничество во взяточничестве и хранение наркотиков приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу 6 млн рублей.

Гособвинитель посчитал приговор слишком мягким. Защитники осужденных также обжаловали решение районного суда, добиваясь смягчения статьи обвинения. В итоге 6 февраля областной суд решил оставить приговор без изменений.