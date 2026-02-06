16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-руководитель департамента градостроительства Самары Чернов не смог оспорить свой приговор В Самаре перед судом предстанет иностранец, угрожавший пистолетом оппоненту Экс-министр Плаксин оспаривает экспертизу по своему делу в суде Тольяттинский директор ООО предстанет перед судом за долги по зарплате Жителя Кинель-Черкасского района, изрезавшего своего отца, признали невменяемым

Суды Происшествия

Экс-руководитель департамента градостроительства Самары Чернов не смог оспорить свой приговор

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело бывшего руководителя департамента градостроительства областной столицы Василия Чернова и его брата Евгения. Ранее их признали виновными в коррупции.

Напомним, с октября по ноябрь 2023 г. руководитель департамента за вознаграждение перечислил бюджетные деньги - 8 млн руб. - владельцу помещения в качестве компенсации за то, что администрация изъяла его имущество для реконструкции дорожной сети. За это муниципальный служащий потребовал передать через своего брата 6 млн рублей. Эти деньги он получал частями с февраля по апрель 2024 года. При задержании у одного из подозреваемых нашли значительное количество наркотика. Ранее сообщалось, что речь шла об участке под автомойкой в районе ТЦ "Парк Хаус", а требовали деньги от директора "Тет-а-тет М" Самвела Оганесяна.

Чиновнику вменяли в вину ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"), а его брату - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Приобретение и хранение наркотика").

В итоге Промышленный райсуд Самары приговорил Василия Чернова к пяти годам колонии строгого режима по статье о получении взятки и оправдал за растрату. Ему назначили штраф 12 млн руб. и на четыре года запретили занимать определенные должности. Его брата Евгения за посредничество во взяточничестве и хранение наркотиков приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу 6 млн рублей.

Гособвинитель посчитал приговор слишком мягким. Защитники осужденных также обжаловали решение районного суда, добиваясь смягчения статьи обвинения. В итоге 6 февраля областной суд решил оставить приговор без изменений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1