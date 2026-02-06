16+
Общество

Самарский кампус развивает партнерство в сфере робототехники

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На площадке Международного научно-технического форума "Робототехника, интеллект машин и механизмов" (РИММ-2026) было подписано соглашение о сотрудничестве между Консорциумом робототехники и АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области".

Фото: пресс-служба Международного научно-технического форума "Робототехника, интеллект машин и механизмов"

Форум является площадкой, на которой представлены российские и международные разработчики, производители и интеграторы робототехнических комплексов и компонентной базы, представители федеральных и региональных органов власти, фондов и институтов развития, научного и делового сообщества, а также разработчики и эксперты систем интеллектуального управления, в рамках кооперации которых происходят подписания важных документов, подчеркивающих значимость объединения усилий ведущих представителей науки и индустрии в целях общественного блага.

Директор и зампредседателя правления Консорциума робототехники Виктор Толмачев и генеральный директор Дирекции межвузовского кампуса Самарской области Армен Аракелян выразили уверенность в значимости такого партнерства для дальнейшего прогресса российского рынка высоких технологий, в частности, рынка роботизированных комплексов в Самарской области.

"Подписание соглашения на форуме РИММ-2026 стало важным шагом вперед для усиления роли нашего кампуса. Объединяя знания и опыт, мы создаем основу для внедрения новейших разработок в нашу экономику и общество. Уверен, что наше сотрудничество принесет реальные плоды",  —  рассказал Армен Аракелян.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны намерены осуществлять взаимодействие в сфере обмена экспертными знаниями, а также реализовывать совместные проекты, направленные на интеграцию передовых инженерных решений в общественную и экономическую инфраструктуру страны. Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено разработке и внедрению инновационных технологий, способных удовлетворить актуальные потребности общества и способствовать развитию регионов.

В Самарской области продолжается работа по созданию студенческого кампуса "Куйбышев". По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 г. в стране должно появиться 25 кампусов.

Обновленная концепция строительства кампуса в Самаре состоит из четырех этапов с полным завершением строительно-монтажных работ в 2030 году: строительство гостиниц на 3,5 тыс. мест, учебно-лабораторного комплекса и технопарка общей площадью 35 тыс. кв. м, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также испытательного полигона с крытыми и открытыми площадками для гражданских беспилотных систем.

