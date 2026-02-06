Студенты Самарской области могут стать частью всероссийского проекта "Твой Ход"

В День российского студенчества открылась регистрация на шестой сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход", реализуемого в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", который принят по решению президента РФ Владимира Путина.

За пять предыдущих сезонов в проекте приняли участие более 3 тыс. самарских студентов. "Твой Ход" позволяет молодежи начать карьеру, получить поддержку своей идеи, найти единомышленников в разных уголках России и стать частью единого студенческого сообщества страны.

"Для меня этот проект - история упорства. Я участвовала трижды: в первом сезоне просто пробовала силы, во втором выиграла грант на итоговом форуме проекта, а в третьем одержала главную победу. Этот путь доказал: если не сдаваться и четко видеть цель, все становится возможным. "Твой Ход" дал бесценный опыт и уверенность, что любую мечту можно реализовать. Это один из лучших стартов - и история любого студента из Самарской области может быть следующей!" - поделилась мнением Татьяна Старостина, участник проекта из Самарской области.

Новый сезон проекта полностью открыл двери перед студентами колледжей и техникумов. Подать заявку также могут учащиеся российских вузов и ссузов из Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь и Славянских вузов. Возраст участников - от 16 до 35 лет, регистрация доступна на сайте tvoyhod.online.

В 2026 г. студенты могут подать заявку и проявить себя в пяти основных конкурсных треках:

• "Делаю" - для реализации социальных и предпринимательских проектов;

• "Определяю" - для выявления мнений студенческой молодежи, вовлечение в анализ и развитие системы образования;

• "Открываю" - для адаптации первокурсников к образовательной и студенческой среде, вовлечение в жизнь образовательной организации и единого студенческого сообщества;

• "Вдохновляю" - для представителей региональных команд;

• "Твой Ход, староста!" - специальный трек для лидеров академических групп.

Помимо конкурсной программы, доступны дополнительные спецпроекты: "Твой Ход х Дебаттл", "Твой Ход х Импровизация" и программа "Жить и создавать в России", направленная на развитие и создание поддерживающей среды для активных представителей студенчества.

"С каждым годом проект становится все интереснее и мощнее. Мы активно реализуем его в сердце России - в прошлом году региональная команда проекта стала победителем конкурсного трека "Вдохновляю" и вошла в ТОП-15 лучших команд страны. В самарских образовательных организациях открываются студенческие команды, в которые можно вступить или возглавить, создав новую. Сообщество "Твой Ход" открыто абсолютно для каждого студента вуза и ссуза", - рассказала Анастасия Володина, региональный координатор "Твой Ход" в Самарской области.

Самарская молодежь, желающая стать частью проекта, может обратиться в региональную команду "Твой Ход": там готовы ответить на вопросы об участии, рассказать обо всех возможностях проекта и помочь с оформлением заявки. Связаться с координатором в Самарской области можно через сообщество в VK.