16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттиазот оценил реализацию профориентационного проекта "БиблиоЛаб" Более чем 5 тыс. самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году Стало известно, какие предметы выбрали выпускники самарских школ для ЕГЭ-2026 В Самаре пройдет День научного кино "ФАНК" Тольяттиазот - партнер городского конкурса педагогического мастерства

Образование Общество

Студенты Самарской области могут стать частью всероссийского проекта "Твой Ход"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В День российского студенчества открылась регистрация на шестой сезон всероссийского студенческого проекта "Твой Ход", реализуемого в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети", который принят по решению президента РФ Владимира Путина.

Фото: Всероссийский студенческий проект "Твой Ход"

За пять предыдущих сезонов в проекте приняли участие более 3 тыс. самарских студентов. "Твой Ход" позволяет молодежи начать карьеру, получить поддержку своей идеи, найти единомышленников в разных уголках России и стать частью единого студенческого сообщества страны.

"Для меня этот проект - история упорства. Я участвовала трижды: в первом сезоне просто пробовала силы, во втором выиграла грант на итоговом форуме проекта, а в третьем одержала главную победу. Этот путь доказал: если не сдаваться и четко видеть цель, все становится возможным. "Твой Ход" дал бесценный опыт и уверенность, что любую мечту можно реализовать. Это один из лучших стартов - и история любого студента из Самарской области может быть следующей!" - поделилась мнением Татьяна Старостина, участник проекта из Самарской области.

Новый сезон проекта полностью открыл двери перед студентами колледжей и техникумов. Подать заявку также могут учащиеся российских вузов и ссузов из Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь и Славянских вузов. Возраст участников - от 16 до 35 лет, регистрация доступна на сайте tvoyhod.online.

В 2026 г. студенты могут подать заявку и проявить себя в пяти основных конкурсных треках:

• "Делаю" - для реализации социальных и предпринимательских проектов;

• "Определяю" - для выявления мнений студенческой молодежи, вовлечение в анализ и развитие системы образования;

• "Открываю" - для адаптации первокурсников к образовательной и студенческой среде, вовлечение в жизнь образовательной организации и единого студенческого сообщества;

• "Вдохновляю" - для представителей региональных команд;

• "Твой Ход, староста!" - специальный трек для лидеров академических групп.

Помимо конкурсной программы, доступны дополнительные спецпроекты: "Твой Ход х Дебаттл", "Твой Ход х Импровизация" и программа "Жить и создавать в России", направленная на развитие и создание поддерживающей среды для активных представителей студенчества.

"С каждым годом проект становится все интереснее и мощнее. Мы активно реализуем его в сердце России - в прошлом году региональная команда проекта стала победителем конкурсного трека "Вдохновляю" и вошла в ТОП-15 лучших команд страны. В самарских образовательных организациях открываются студенческие команды, в которые можно вступить или возглавить, создав новую. Сообщество "Твой Ход" открыто абсолютно для каждого студента вуза и ссуза", - рассказала Анастасия Володина, региональный координатор "Твой Ход" в Самарской области.

Самарская молодежь, желающая стать частью проекта, может обратиться в региональную команду "Твой Ход": там готовы ответить на вопросы об участии, рассказать обо всех возможностях проекта и помочь с оформлением заявки. Связаться с координатором в Самарской области можно через сообщество в VK. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1