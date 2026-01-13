В СамГТУ создали программу для мониторинга биоритмов человека

В СамГТУ создали программу мониторинга биоритмов человека, которая поможет скорректировать ритм жизни и улучшить физиологическое состояние.

Аспирантка кафедры "Информатика и вычислительная техника" Наиля Бахтиева разработала приложение Dailyfix для индивидуальной коррекции режима дня человека на основе его циркадных ритмов - сна, бодрствования, температуры тела и других процессов. Руководитель проекта - доцент кафедры "Информатика и вычислительная техника" Зульфия Камальдинова.

Сегодня многие люди ведут малоподвижный образ жизни. Из-за этого возникают проблемы со сном, что, в свою очередь, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревожности, диабета и ожирения. Разработанное аспиранткой Политеха приложение поможет составить оптимальный режим дня для улучшения общего состояния здоровья.

Программу можно открыть на любом мобильном устройстве или стационарном компьютере, и она проанализирует показатели пульса, объем физических нагрузок (число шагов, количество силовых тренировок и т.д.), полученные с фитнес-браслета благодаря API (API - программный интерфейс для создания веб-сервисов и беспроводного взаимодействия разных устройств, приложений и сайтов). Также в приложении можно ввести вручную время засыпания и пробуждения, продолжительность сна. Программа обрабатывает сведения, визуализирует в виде графика суточные биоритмы пользователя и сопоставляет их с рекомендуемыми значениями. Это позволяет сформировать персональные рекомендации по изменению образа жизни человека - его питания и привычек.

Система включает несколько дополнительных модулей - адаптивный календарь и интеллектуальный трекер задач.

"Существующие аналоги фокусируются на узкоспециализированных функциях, - говорит Наиля Бахтиева. - Уникальность нашего приложения - в комплексном подходе и интеграции данных. Система не просто фиксирует показатели, как в других программах, а создает единую модель, связывая биоритмы с повседневной деятельностью. Это позволяет не только отслеживать разные показатели, но и изменять модель поведения пользователя, помогая ему корректировать ритм жизни и улучшать физиологическое состояние".

Аспирантка уже получила на разработку патент (№ 2025688063). После завершения тестирования рабочего прототипа она намерена провести апробацию в медицинских учреждениях.