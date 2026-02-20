Куйбышевский НПЗ успешно реализует образовательный проект для школьников и студентов

Классы и лаборатории для будущих нефтепереработчиков на базе общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, оснащенные по последнему слову техники — сегодня это уже не мечта, а реальность. Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод оказывает постоянную помощь профильным образовательным учреждениям Самарской области в оснащении современным оборудованием — такую поддержку высоко ценят и студенты, и преподаватели.

Недавно для обучения студентов химико-технологического факультета СамГТУ была приобретена учебная печь створчатая трехзонная с реактором для каталитической установки, как и ранее приобретенное оборудование, она помогает студентам отработать навык моделирования процессов нефтепереработки и нефтехимии в условиях, в точности копирующих реальное производство.

"Эти экспериментальные комплексы высокого качества, высокой точности, — говорит ассистент кафедры "Химическая технология переработки нефти и газа" Игорь Докучаев. — У наших студентов есть возможность проводить лабораторные занятия не на старых, механических установках, а на современных, где многие элементы заменены электроникой. Придя на производство, наши выпускники увидят знакомое оборудование. Партнерство вуза с заводом — залог того, что со временем ребята станут успешными, надежными, грамотными специалистами".

Студенты Самарского государственного технического университета и политехнического колледжа проходят практику непосредственно на предприятии — ежегодно около 140 будущих инженеров и рабочих. Так молодые специалисты быстрее проходят адаптацию на производстве, а завод получает подготовленные кадры. Только за 2025 год сотрудниками Куйбышевского НПЗ стали 45 выпускников.

На предприятии ребята знакомятся с технологическими установками, оборудованием, а также участвуют в заводской научно-технической конференции и Слете молодых специалистов.

Напомним, образовательный проект "Школа — вуз — предприятие", успешно реализуемый на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе уже более 20 лет, стал настоящей кузницей кадров для предприятия. Завод связывает многолетнее партнерство со многими самарскими вузами и ссузами, а первые "Роснефть-классы", в которых ребята углубленно изучают физику, химию и математику по всей стране, зародились именно в Самаре — на базе школы № 129 при поддержке КНПЗ.