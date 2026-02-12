В Самарской области прошел региональный этап интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

В Самарской области завершился региональный этап Интеллектуальной олимпиады среди школьников Приволжского федерального округа. Олимпиада является социально значимым общественным проектом, который реализуется с 2016 года.

Учредитель олимпиады — Аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе. Ее основная цель — интеллектуальное развитие школьников и студентов СПО, привлечение их к научно-инновационной деятельности.

Соревнования проводятся для школьников и студентов СПО по нескольким направлениям: "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", "Управление БПЛА", "Программирование БПЛА".

"Важно направлять талантливых ребят в поиске будущего призвания. В рамках дополнительного образования учащиеся могут своими руками прикоснуться к интересующим их направлениям в науке и технике: в регионе работают "Точки роста" и Кванториумы, мини-технопарки, специализированные классы БАС и центр практической подготовки. С этого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в нашем регионе начали работать классы "Российские технологии". Получить знания и практические навыки ребятам помогают педагоги и наставники", — отметила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Организатором отборов по направлениям: "Решение инженерных задач", "Робототехника", "Управление БПЛА" и "Программирование БПЛА" выступил Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества.

Состязания по БПЛА прошли в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова, в котором действует центр практической подготовки БАС. По итогам победителями стали:

по направлению "Управление БПЛА" — Топоров Константин (МБУ Школа № 70 г. Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества);

по направлению "Программирование БПЛА" — Макашов Роман, Семендеев Даниил (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова).

По робототехнике, где ребята соревновались в настройке и заезде роботов, 1 место заняли Форманюк Игорь, Рогов Дмитрий (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный).

Участникам направления "Решение инженерных задач" требовалось защитить технологический проект, оптимизирующий производственный процесс, и создать по чертежу модель в программе Компас 3D. Победителями стали Лордугин Артем, Гусев Вячеслав ("Кванториум Жигулевская долина").

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" прошла на площадке Исторического парка "Россия — моя история". Организатор — Самарский дворец детского и юношеского творчества. По итогам отбора в окружной финал вышла команда "Сигнумы" Самарского регионального центра для одаренных детей.

Победители представят регион на окружном этапе в Перми в марте.