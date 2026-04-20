Доцент Самарского политеха удостоен благодарности первого замглавы администрации президента Доступность образования и вопросы инклюзии обсудили в гордуме "Команда, тренировки и сцена — это моя жизнь" — Елизавета Пыльнова о студенчестве в ПГУТИ От идеи до проекта Дмитрий Берестнев: "Участвуя в грантовом конкурсе, я приобрел опыт реализации и продвижения своих проектов и идей"

Доцент Самарского политеха удостоен благодарности первого замглавы администрации президента

В пятницу, 17 апреля, в Национальном центре "Россия" в Москве состоялась торжественная церемония награждения выдающихся просветителей, сотрудников и партнеров Российского общества "Знание".

Награды вручали первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль. В числе награжденных — доцент СамГТУ Егор Макаров. Церемония прошла в рамках V Съезда Российского общества "Знание", который стал частью Съезда просветителей и реализован в рамках мероприятий нацпроекта "Молодежь и дети".

Сергей Кириенко выразил сердечную благодарность участникам Съезда, благодаря которым перезагрузка Общества "Знание" на современной цифровой платформе стала возможной. К пятилетию обновленная просветительская организация завоевала высокий авторитет: 66% россиян знакомы с деятельностью Общества "Знание", среди них 74% доверяют ему. Этих результатов удалось добиться благодаря масштабному сообществу лекторов, которым сегодня, как и много лет назад, отведена главная роль в просвещении.

"Это настоящее подвижничество, и для того, чтобы так работать, надо не только передавать знания, надо вкладывать сердце и душу. Спасибо вам огромное! Сегодня армия лекторов Российского общества "Знание" — это более 32 тысяч человек разных профессий и возрастов. Самому старшему лектору — 100 лет, самые юные — это семиклассники российских школ. Работа Общества "Знание" и личный пример президента России вернули интерес и уважение к просвещению, к статусу лектора", — сказал Сергей Кириенко. Отдельные слова благодарности Сергей Кириенко произнес в адрес ветеранов специальной военной операции. Он отметил, что почти 700 участников СВО, вернувшись с фронта, стали лекторами Российского общества "Знание".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал: "Сотрудничество с Обществом "Знание" для нас стало точкой опоры в формировании кадрового и культурного потенциала. В Самарской области запущена работа 25 лекториев, привлечены 10 вузов, только в 2025 г. проведено более 1200 мероприятий. Планируем масштабировать просветительскую деятельность в регионе, расширять базу лекторов в муниципалитетах, привлекать лидеров общественного мнения. Продолжим открывать новые региональные площадки "Знания".

Благодарностью первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации за большой вклад в развитие просветительской деятельности удостоен доцент Самарского государственного технического университета Егор Макаров.

"Для команды отделения Российского общества "Знание" в СамГТУ просветительская работа — это формирование осмысленного мировоззрения у молодежи. Наш Политех — это кузница инженерных кадров, но воспитать настоящего профессионала можно только опираясь на три фундаментальные опоры: историческую память, понимание настоящего и устремленность в будущее", — поделился Егор Макаров.

Он отметил, что базовыми в работе вуза являются три направления. Первое — сохранение исторической правды и память о Победе. Важно, чтобы студенты СамГТУ помнили: за их возможностью учиться и создавать технологии стоят подвиги советского народа. Второе — раскрытие научно-технического потенциала Самарской области.

"Наш регион — это авиация, космос, нефтехимия и энергетика, и мы показываем студентам, что инженерия — это престижно, интересно и что именно здесь, на самарской земле, рождаются технологии будущего", — подчеркнул Егор Макаров.

Третье — профориентационные проекты для самарской молодежи. Здесь выходят за пределы университетских аудиторий чтобы помочь ребятам сделать первый осознанный шаг в профессию.
"Только соединяя гордость за историю своей страны с реальными задачами экономики региона, мы можем воспитать лидеров, которые не уедут из Самары, а останутся здесь работать на ее благо. Наша миссия — сделать так, чтобы каждый молодой человек в регионе знал: его прошлое велико, настоящее насыщенно, а будущее зависит от его собственных знаний", — отметил Егор Макаров.

Наряду с торжественной церемонией награждения выдающихся людей в программу Съезда вошли пленарное заседание, заседание Координационного совета Общества "Знание" и другие события.

Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми.

Проекты и мероприятия Общества, посвященные самым актуальным темам, направлены на популяризацию научных знаний в новых форматах, развитие и просвещение людей всех возрастов и профессий, демонстрацию отечественных достижений в науке, технике, спорте, искусстве и других областях.

Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий, создавая возможности для личностного развития и самореализации, для получения достоверной информации и востребованных знаний в очном формате и на цифровой платформе.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тыс. человек. Они провели свыше 256 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

