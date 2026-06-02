В регионе растет число детских развивающих центров

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Предприниматели Самарской области активно занимают нишу детского дополнительного образования, раннего развития, а также лицензируемых образовательных услуг. За год количество детских развивающих центров в регионе выросло на 10%, а за последние три года — на 36%, сообщает Корпорация МСП. Сегодня в Самарской области деятельность в этой сфере осуществляет 1781 предприятие.

Большинство таких центров (примерно 88%) специализируются на услугах в сфере дополнительного образования — это центры развития интеллекта, языковые школы, художественные школы, танцевальные студии, спортивные секции. Еще около 9% — центры по дневному уходу за детьми (детские ясли, сады). Остальные 3% предпринимателей предоставляют лицензируемые образовательные услуги в сфере дошкольного и школьного образования (детские сады, подготовительные классы).

"За последние три года количество субъектов МСП в сегменте дополнительного образования детей заметно увеличилось. Предприниматели активно внедряют новые форматы и технологии, предлагают востребованные услуги, тем самым создавая условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Мы со своей стороны готовы всесторонне помогать таким предприятиям расти — для этого в регионе действует широкий спектр инструментов поддержки", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по России почти 90 тысяч малых и средних предприятий предоставляют образовательные и развивающие услуги для детей. За год их количество увеличилось на 10%, а за последние 3 года — почти на 40%.

"Спрос на развивающие услуги для детей год от года постоянно растет. Малый и средний бизнес формирует значительную часть такой инфраструктуры, создавая современные образовательные пространства. И если еще три года назад было зарегистрировано чуть более 60 тысяч предпринимателей в этой сфере, то сегодня их количество приблизилось к 90 тысячам", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Комфортные условия для предпринимателей создаются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по действующим мерам поддержки можно в сети центров "Мой бизнес".

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

