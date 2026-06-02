В регионе растет число детских развивающих центров

Предприниматели Самарской области активно занимают нишу детского дополнительного образования, раннего развития, а также лицензируемых образовательных услуг. За год количество детских развивающих центров в регионе выросло на 10%, а за последние три года — на 36%, сообщает Корпорация МСП. Сегодня в Самарской области деятельность в этой сфере осуществляет 1781 предприятие.

Большинство таких центров (примерно 88%) специализируются на услугах в сфере дополнительного образования — это центры развития интеллекта, языковые школы, художественные школы, танцевальные студии, спортивные секции. Еще около 9% — центры по дневному уходу за детьми (детские ясли, сады). Остальные 3% предпринимателей предоставляют лицензируемые образовательные услуги в сфере дошкольного и школьного образования (детские сады, подготовительные классы).

"За последние три года количество субъектов МСП в сегменте дополнительного образования детей заметно увеличилось. Предприниматели активно внедряют новые форматы и технологии, предлагают востребованные услуги, тем самым создавая условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Мы со своей стороны готовы всесторонне помогать таким предприятиям расти — для этого в регионе действует широкий спектр инструментов поддержки", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по России почти 90 тысяч малых и средних предприятий предоставляют образовательные и развивающие услуги для детей. За год их количество увеличилось на 10%, а за последние 3 года — почти на 40%.

"Спрос на развивающие услуги для детей год от года постоянно растет. Малый и средний бизнес формирует значительную часть такой инфраструктуры, создавая современные образовательные пространства. И если еще три года назад было зарегистрировано чуть более 60 тысяч предпринимателей в этой сфере, то сегодня их количество приблизилось к 90 тысячам", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Комфортные условия для предпринимателей создаются, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Получить консультацию по действующим мерам поддержки можно в сети центров "Мой бизнес".