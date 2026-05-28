Авито Работа: 79% самарцев считают, что работать по специальности стоит начать еще во время учебы

Эксперты Авито Работы опросили 10 тысяч россиян о том, как сегодня выбирают профессию их дети и дети их знакомых и что влияет на их выбор будущей карьеры. Самыми престижными направлениями среди выпускников жители Самары назвали IT и технологии (45%), нефтегазовую отрасль (24%) и инженерные специальности (14%). В пятерку наиболее престижных сфер для выпускников, по мнению опрошенных, вошли также медицина (13%), менеджмент и управление (11%), производственные профессии (11%).

Интерес к этим направлениям виден и на уровне реального выбора абитуриентов. У 19% самарцев их дети или дети знакомых рассматривают для поступления медицину, у 14% — IT и технологии, у 13% — экономика и финансы. У 10% респондентов знакомые выпускники собираются поступать на рабочие и технические специальности. У одинакового количества респондентов для поступления рассматривают юриспруденцию, психологию и педагогику (по 9%).

По мнению 16% самарцев, при выборе будущей профессии выпускники в первую очередь ориентируются на финансовые перспективы, а 15% опрошенных считают, что важным фактором выбора остается востребованность и перспективность профессии. Одинаковое количество респондентов принимали бы во внимание наличие бюджетных мест в вузах (7%) и возможность быстро найти работу после выпуска (7%). Также одинаковое количество участников опроса упомянули стабильность профессии (5%), низкую стоимость обучения (5%), влияние соцсетей и медиа (5%) и контент блогеров (5%).

Отдельно стоит вопрос о том, когда начинать карьеру. Большинство (79%) жителей Самары считают, что работать по специальности нужно уже во время учебы. Причем чаще такого мнения придерживаются представители старших поколений в возрасте 45–54 лет (82%), 55–64 лет (85%) и 65+ лет (86%).

"Выбор образования становится более прагматичным и технологичным. Выпускники и их семьи все чаще ориентируются не только на интерес к специальности, но и на потенциальный уровень дохода, востребованность профессии и скорость выхода на рынок труда. На этом фоне ИИ постепенно превращается в инструмент навигации: по данным опроса, 11% россиян рассказали, что их дети или дети их знакомых использовали нейросети при выборе профессионального направления, еще 7% — при подборе вуза. Кроме того, каждый десятый респондент отметил, что ИИ помогал выпускникам одновременно определиться и со специальностью, и с учебным заведением. Это пока не массовая практика, однако интерес к цифровым инструментам в образовании продолжает расти — особенно на фоне высокого спроса на IT-специальности", — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Среди факторов успешной карьеры жители Самары чаще всего называли сразу несколько составляющих — так, 16% респондентов отметили важность профессиональных знакомств и окружения. Еще 11% считают ключевым востребованность профессии, 9% отмечают умения работать с ИИ и новыми технологиями. 8% опрошенных считают особенно важными гибкие навыки — коммуникацию, лидерство и критическое мышление. По 6% респондентов выделили стажировки во время учебы и удачу.

Факторы карьерного успеха заметно различаются и в зависимости от профессиональной сферы. Например, о важности профессионального окружения чаще других говорили представители общепита (18%), административный персонал (14%) и сотрудники промышленности (14%). Значимость гибких навыков чаще отмечали работники социальной сферы, искусства и культуры (13%), клинеры и помощники по хозяйству (13%), а также сотрудники финансов, логистики и HR (11%). Навыки работы с ИИ и другими технологиями чаще упоминали клинеры и помощники по хозяйству (16%), мастера по ремонту техники (13%), сотрудники маркетинга, рекламы и PR (12%) и специалисты правовой сферы (10%).