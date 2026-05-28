Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Самарской области 26 июня

Опубликована программа федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства в Самарской области, которая пройдет 26 июня. Она проводится уже четвертый год, и второй год — в рамках национального проекта "Кадры".

В региональном этапе, который состоялся в апреле, приняли участие более 14 тысяч жителей Самарской области. По его итогам предложения о трудоустройстве получили порядка 2300 жителей региона.

26 июня мероприятия ярмарки пройдут на 12 площадках — во всех городах, а также Красноярском районе. Главной станет площадка в торговом комплексе "Гудок" в Самаре.

На площадки региона выйдут ведущие предприятия, которые предложат свои вакансии. К участию также присоединятся образовательные организации — колледжи и вузы области, общественные организации.

Всероссийская ярмарка трудоустройства — это не только возможность:

пройти сразу несколько собеседований;

получить помощь в составлении резюме;

пройти профтестирование;

посетить тренинги, включая арт-терапию;

узнать о мерах государственной поддержки.

Особое внимание традиционно будет уделено трудоустройству участников СВО и членов их семей.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства дает возможность не только найти работу или сотрудников здесь и сейчас, но и планировать на перспективу, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Посетители, даже если они не находятся в активном поиске работы, могут познакомиться с большим количеством предприятий, образовательных организаций и найти возможные варианты изменения своего профессионального пути. Удобен такой формат и для студентов, выпускников, которые ищут свое первое рабочее место. А работодатели могут лучше понять ожидания соискателей, сформировать кадровый резерв".

Также будут работать площадки профориентационных мастер-классов по рабочим профессиям в рамках проведения Всероссийского конкурса "Лучший по профессии". Будут представлены профессии сварщик, механизатор, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (номинации региональных этапов).

С программой ярмарки и адресами площадок можно ознакомиться по ссылке.