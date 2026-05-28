Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Самарской области 26 июня

Опубликована программа федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства в Самарской области, которая пройдет 26 июня. Она проводится уже четвертый год, и второй год — в рамках национального проекта "Кадры".
В региональном этапе, который состоялся в апреле, приняли участие более 14 тысяч жителей Самарской области. По его итогам предложения о трудоустройстве получили порядка 2300 жителей региона.
26 июня мероприятия ярмарки пройдут на 12 площадках — во всех городах, а также Красноярском районе. Главной станет площадка в торговом комплексе "Гудок" в Самаре.
На площадки региона выйдут ведущие предприятия, которые предложат свои вакансии. К участию также присоединятся образовательные организации — колледжи и вузы области, общественные организации.
Всероссийская ярмарка трудоустройства — это не только возможность:
- пройти сразу несколько собеседований;
- получить помощь в составлении резюме;
- пройти профтестирование;
- посетить тренинги, включая арт-терапию;
- узнать о мерах государственной поддержки.
Особое внимание традиционно будет уделено трудоустройству участников СВО и членов их семей.
"Всероссийская ярмарка трудоустройства дает возможность не только найти работу или сотрудников здесь и сейчас, но и планировать на перспективу, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Посетители, даже если они не находятся в активном поиске работы, могут познакомиться с большим количеством предприятий, образовательных организаций и найти возможные варианты изменения своего профессионального пути. Удобен такой формат и для студентов, выпускников, которые ищут свое первое рабочее место. А работодатели могут лучше понять ожидания соискателей, сформировать кадровый резерв".
Также будут работать площадки профориентационных мастер-классов по рабочим профессиям в рамках проведения Всероссийского конкурса "Лучший по профессии". Будут представлены профессии сварщик, механизатор, специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (номинации региональных этапов).
С программой ярмарки и адресами площадок можно ознакомиться по ссылке.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги