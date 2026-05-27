СамГУ вступил в Консорциум робототехники

Самарская область стала центром обсуждения технологического будущего страны: здесь состоялся форум "Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы — 2026" (ИРСК-2026).

Он был посвящен развитию робототехники для российской индустрии. Соорганизаторами форума выступили Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева, группа компаний "СМС-Автоматизация", а также разработчик и производитель робототехнических комплексов компания "Тесвел".

Мероприятие началось в тольяттинском технопарке "Жигулевская долина", а затем продолжилось на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. Оно собрало около 300 участников. В их числе разработчики и производители робототехники, компании — системные интеграторы, ведущие университеты, представители российской промышленности — как уже имеющие опыт роботизации, так и только планирующие внедрять робототехнику.

В первый день в рамках форума ИРСК-2026 прошло совместное заседание комиссии Государственного совета России по направлению "Промышленность" и II Всероссийского конгресса региональных фондов развития промышленности, которое провел Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". Организаторы и ряд участников форума ИРСК-2026 получили возможность выступить на заседании комиссии и донести свою точку зрения до руководства профильных министерств и ведомств.

Речь шла о государственной поддержке — члены комиссии обсудили механизмы, стимулирующие внедрение робототехнических систем в промышленность. В их числе финансовые инструменты, организационные меры и развитие инфраструктуры интеграции. Также были рассмотрены финансовые механизмы коммерциализации научно-технологических разработок в сфере промышленной робототехники.

"Мы должны по-настоящему серьезные финансовые стимулы создать, чтобы предприятия откликнулись, увидели для себя эти возможности. Продукт, который мы продвигаем, должен быть конкурентоспособным и в качестве, и в цене. Идеология внедрения роботизированных комплексов должна быть такой высокой, чтобы это стало естественной потребностью любого производителя", — отметил Вячеслав Федорищев.

Антон Алиханов, министр промышленности и торговли России, отметил, что министерство планирует оказать дополнительную поддержку развития роботизации и поспособствовать выводу отечественных наработок в серию.

"Минпромторг через единую региональную субсидию ежегодно докапитализирует региональные фонды развития промышленности. Кроме того, есть возможность работать в режиме софинансирования с федеральным фондом. Считаем, что нужно использовать эти ресурсы в том числе для содействия в модернизации малых и средних предприятий с внедрением промышленных роботов", — подчеркнул Антон Алиханов.

На заседании комиссии Госсовета выступил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева. Он сформулировал два конкретных предложения, которые ускорят процесс внедрения университетских разработок в области робототехники в реальное производство.

"Чтобы успешно пройти этапы, на которых сейчас буксуют многие разработки, нам необходимо сделать две вещи. Во-первых, создать сеть центров внедрения робототехники на базе ведущих университетов и их индустриальных партнеров. А во-вторых, нужно создать так называемые "регуляторные песочницы", зоны с экспериментальными правовыми режимами для опытной эксплуатации новых робототехнических решений", — подчеркнул Владимир Богатырев.

После заседания комиссии Госсовета на форуме прошла панельная дискуссия "Создание глобальных цепочек поставок робототехнических компонентов и решений для промышленности". Ее участники высказали немало ценных идей.

В центре внимания несколько принципиальных вопросов. Это технологическое развитие российской индустрии, промышленное внедрение робототехнических решений, кооперация между заказчиками и интеграторами, а также формирование устойчивых цепочек поставок компонентов и готовых решений для промышленности.

Например, Сергей Моршанский, директор компании "Тесвел", говорил о необходимости создания единой программной платформы, на базе которой могли бы успешно функционировать интеграторы, конечные заказчики, поставщики оборудования, услуг и технических решений. Что же касается современной рыночной ситуации, то, по его мнению, сейчас в России одним из решающих звеньев являются компании — системные интеграторы, к числу которых относится и "Тесвел". От них зависит успех роботизации.

"Рынок усложняется, отмечается некая глобализация, когда на него начинают выходить госкорпорации, такие как Ростех, Росатом, Ростелеком и другие цифровые гиганты, например Яндекс, Сбер. Обычному интегратору, который реально имеет компетенции в робототехнике и историю 5, 10 и более лет, очень непросто работать в таких условиях. А ведь интегратор — это как раз тот самый важный фрагмент картины под названием "внедрить 100 тысяч роботов к 2030 году", — отметил Сергей Моршанский.

Андрей Сидоров, генеральный директор Группы компаний "СМС-Автоматизация", рассказал о том, почему "не взлетит" фрагментарная автоматизация, и сообщил о создании платформы "Робоконт", которую он назвал "Цифровым сердцем производства". Также Андрей Сидоров рассказал о запуске ООО "Завод автоматизированных и робототехнических систем", предназначенного для производства до 600 шкафов автоматизации и робототехнических комплексов в год.

Затем в течение двух дней форум ИРСК-2026 работал на площадке Самарского университета им. Королева.

"Выбор нашей площадки для проведения форума закономерен: в Самарском университете им. Королева есть компетенции в области искусственного интеллекта, разработки и создания беспилотных систем различного типа, производственных роботизированных ячеек. Наши партнеры — системные интеграторы и промышленные компании — заинтересованы в выпускниках университета, которые уже умеют работать с современными софтом и робототехникой", — подчеркнул ректор Владимир Богатырев.

Представители предприятий, научных и образовательных организаций, органов власти получили возможность ознакомиться с передовыми разработками Самарского университета им. Королева и его партнеров в области робототехники. Для этого была развернута тематическая выставка, где демонстрировались системы и комплексы, работающие в самых разных средах. Например, аэромобильный комплекс для экологического мониторинга атмосферы и гиперспектрального анализа действует в воздушной среде, подводный глайдер — в воде и под водой, а на земле — беспилотная гибридная транспортная платформа на гусеничном ходу.

Также свои разработки представили Группа компаний "СМС-Автоматизация" и ООО "Тесвел". Большой интерес вызвала экскурсия на производство, которое компания "Тесвел" развернула в самарском индустриальном парке "Преображенка", а также посещение самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) ПАО "ОДК-Кузнецов".

На пленарной дискуссии в университете вопросы, затронутые в первый день форума, были разобраны более глубоко и подробно. В частности, Виталий Захарченко, представитель ГК "СМС-Автоматизация", детально рассказал о платформе "Робоконт" и о том, как идет ее внедрение совместно с компанией "Тесвел" в АО "АВТОВАЗ".

После завершения пленарной дискуссии на четырех площадках стартовали заседания тематических дискуссионных клубов: "Аддитивные робототехнические комплексы", "Космическая робототехника и роботизированные производства", "Климатическая и морская робототехника", "Поле битвы — агрополе: как роботы повышают урожайность".

В течение всех трех дней работы форума ИРСК-2026 на площадке Самарского университета им. Королева продолжался молодежный форсайт-хакатон "Создавая робота — 2030", который прошел при поддержке Сбера и индустриальных партнеров.

Но форум ИРСК-2026 — это не только дискуссии и интеллектуальные состязания. Это реальные шаги, объединяющие усилия его участников в единый вектор. В частности, на полях форума было подписано соглашение о вступлении Самарского университета им. Королева в Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления.

Свои подписи под документом поставили ректор Владимир Богатырев и заместитель председателя правления — директор Консорциума робототехники Виктор Толмачев.

"Консорциум во главу угла ставит обеспечение технологического суверенитета России за счет развития отечественного рынка робототехники и кадрового потенциала. Самарская область для нас ключевой регион, где представлены уникальные компетенции. Это лидирующий регион по производству робототехники широкого профиля — от БПЛА до промышленной робототехники. К тому же здесь находится огромная научная база. Университеты сейчас становятся ключевыми центрами компетенций, где объединяются и разработки, и апробация, и тестирование, и полигоны, и взаимодействие с производителями. А так как в Консорциум входят практически все ключевые производители и разработчики компонентной базы, наша задача — объединить усилия для совместного развития региона и страны", — прокомментировал Виктор Толмачев.