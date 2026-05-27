Сотрудников службы благоустройства задержали в Самарской области за мошенничество

По версии следствия, в бюджетном учреждении были устроены "мертвые души". В то время как реальным сотрудникам иногда приходилось очень рано вставать, чтоб все успеть.

Сотрудники Кинельского отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по развитию и руководителя отдела кадров службы благоустройства. Их подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Изначально о происходящем узнали оперативники регионального управления ФСБ. Предполагается, что с марта 2025 г. по январь 2026 г. фигуранты необоснованно начисляли зарплату некоторым сотрудникам. Сотрудники деньги получали и отдавали их начальству.

"Кроме того, фигуранты фиктивно трудоустроили в организацию ряд работников, которые фактически трудовых обязанностей не выполняли. Полученные незаконным путем средства на общую сумму около 1 млн рублей подозреваемые присвоили себе", — считают в СУ СКР по Самарской области.

Сейчас расследование продолжается, проводятся экспертизы. По информации Волга Ньюс, фигурантами уголовного дела стали замдиректора по развитию МБУ "Службы благоустройства и содержания г. о. Кинель" Захаров В.А. и начальник отдела кадров этого МБУ Черкасова А.А.

Интересно, что 14 марта 2025 г. служба благоустройства в соцсетях сообщала: "В СБСК на сегодняшний день трудятся 265 человек. Порой этим людям приходится сталкиваться с тяжелыми условиями труда. Например, в зимний период во время снегопадов рабочие дорожной службы работают на износ. Часто встают в ночное время, чтобы в 4.00 выпустить транспорт для обеспечения безопасного передвижения на дорогах".

Также, по сообщениям службы благоустройства в соцсетях, у сотрудников было немало работы по обслуживанию контейнерных площадок и тех мест, где не пройдет техника. Чтоб все успеть, реально работавшим людям приходилось очень рано вставать и много трудиться.