Сотрудников службы благоустройства задержали в Самарской области за мошенничество

Сотрудников службы благоустройства задержали в Самарской области за мошенничество

КИНЕЛЬ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По версии следствия, в бюджетном учреждении были устроены "мертвые души". В то время как реальным сотрудникам иногда приходилось очень рано вставать, чтоб все успеть.

Сотрудники Кинельского отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по развитию и руководителя отдела кадров службы благоустройства. Их подозревают в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Изначально о происходящем узнали оперативники регионального управления ФСБ. Предполагается, что с марта 2025 г. по январь 2026 г. фигуранты необоснованно начисляли зарплату некоторым сотрудникам. Сотрудники деньги получали и отдавали их начальству.

"Кроме того, фигуранты фиктивно трудоустроили в организацию ряд работников, которые фактически трудовых обязанностей не выполняли. Полученные незаконным путем средства на общую сумму около 1 млн рублей подозреваемые присвоили себе", — считают в СУ СКР по Самарской области. 

Сейчас расследование продолжается, проводятся экспертизы. По информации Волга Ньюс, фигурантами уголовного дела стали замдиректора по развитию МБУ "Службы благоустройства и содержания г. о. Кинель" Захаров В.А. и начальник отдела кадров этого МБУ Черкасова А.А.

Интересно, что 14 марта 2025 г. служба благоустройства в соцсетях сообщала: "В СБСК на сегодняшний день трудятся 265 человек. Порой этим людям приходится сталкиваться с тяжелыми условиями труда. Например, в зимний период во время снегопадов рабочие дорожной службы работают на износ. Часто встают в ночное время, чтобы в 4.00 выпустить транспорт для обеспечения безопасного передвижения на дорогах".

Также, по сообщениям службы благоустройства в соцсетях, у сотрудников было немало работы по обслуживанию контейнерных площадок и тех мест, где не пройдет техника. Чтоб все успеть, реально работавшим людям приходилось очень рано вставать и много трудиться. 

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

