В Самарской области пожилая супружеская пара отдала мошенникам 2 млн рублей

В полицию поступило обращение от 64-летних супругов о факте мошенничества, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Жителю региона позвонили неизвестные под видом работников службы безопасности банка. Они сообщили, что кто-то украл персональные данные пожилого человека и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ.

Потом аферисты представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Чтобы избежать ответственности, неизвестные предложили перевести все сбережения на "безопасный счет".

Супруги собрали все свои сбережения, около 2 млн рублей, и в течение месяца перевели при помощи банкоматов на указанные неизвестными счета. Спустя время пострадавшие обратились за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.