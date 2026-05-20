Стали известны подробности о нападении псов на ребенка в Самаре

В СУ СКР по Самарской области продолжают расследовать уголовное дело о нападении бродячих псов на ребенка. При этом, в соцсетях распространяется версия, что потерпевших не нашли, а заявления в полиции нет. Журналисту Волга Ньюс стали известны подробности происшествия: заявления в полиции нет, поскольку материалы в Следственном комитете, а не в МВД.

По данным источников, ЧП произошло 18 мая утром около 7:30 на автобусной остановке.

Далее в травмпункте ребенку сделали укол от бешенства и отпустили. Объяснение от семьи пострадавшего отобрали 18 мая. В полицию же действительно никто не обращался, а сообщение о происшествии поступило в Следственный комитет, поскольку происшествия с детьми относятся к подследственности СК.

Напомним, следователи Советского района Самары возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Сейчас идёт расследование.