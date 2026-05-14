Аферисты убедили самарца отдать им 2,8 млн рублей

В Самаре 60-летнему мужчине поступил телефонный звонок от "сотрудника банка". Он убедил потерпевшего, что для сохранности денег необходимо их срочно задекларировать, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Для этого все наличные сбережения необходимо было отдать приехавшему курьеру, который после необходимой процедуры вернул бы всю сумму обратно. Мужчина не заподозрил обмана и выполнил указания мошенника. Он передал аферистам 2,8 млн рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.