Трое тольяттинцев не доплатили в бюджет 352 млн рублей

Руководители одной тольяттинской компании — генеральный директор, коммерческий директор и бенефициар — предстанут перед судом за масштабное уклонение от уплаты налогов. Следственный комитет по Самарской области завершил расследование их дела.

По версии следствия, в течение 2020 и 2021 годов, действуя сообща, фигуранты искусственно завышали расходы компании в налоговых декларациях, указывая фиктивные хозяйственные операции. В итоге бюджет недополучил более 352 млн рублей. Кроме того, обвиняемым инкриминируют неправомерный оборот платежных средств.

"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета СО.

Чтобы гарантировать возмещение ущерба, суд по ходатайству следствия арестовал имущество тольяттинцев.

Также в Тольятти суд рассмотрит дело о многомиллионном налоговом уклонении в отношении генерального директора транспортной компании.