В самарском вузе вскрыли масштабную коррупционную схему

Силовики вскрыли коррупционную схему среди выпускников и преподавателей Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). По данным источников Волга Ньюс, выпускники вуза организовали схему передачи взяток от студентов и абитуриентов преподавателям.

Деньги предназначались за хорошие оценки без сдачи экзаменов (в том числе вступительных). По предварительным данным, схема была примерно следующая. Выпускница с инициалами В.Ю.В. собирала деньги со студентов и абитуриентов. Девушка передавала их подружке с инициалами Р.А.Р. А последняя, хорошо общаясь с преподавателями, относила им "наличку". Часть денег посредницы оставляли себе.

В декабре 2025 года, период проведения зимней сессии, девушки потребовали от студента СГЭУ 38 тысяч рублей для передачи должностному лицу СГЭУ за ликвидацию накопившихся академических задолженностей. 25 декабря причастность девушек к коррупционной схеме была задокументирована.

Позже отделом по Советскому району Самары СУ СК России по Самарской области в отношении посредниц во взяточничестве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием для изобличения остальных. Сейчас следствие устанавливает взяткополучателей и другие эпизоды. Кстати, девушка с инициалами Р.А.Р. уже привлекалась в 2020 году к уголовной ответственности за совершение аналогичных действий. Правда, тогда она легко отделалась — "в связи с совершением преступления впервые" ей назначили судебный штраф в 10 тысяч рублей.