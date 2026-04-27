В самарском вузе вскрыли масштабную коррупционную схему

Силовики вскрыли коррупционную схему среди выпускников и преподавателей Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). По данным источников Волга Ньюс, выпускники вуза организовали схему передачи взяток от студентов и абитуриентов преподавателям.
Деньги предназначались за хорошие оценки без сдачи экзаменов (в том числе вступительных). По предварительным данным, схема была примерно следующая. Выпускница с инициалами В.Ю.В. собирала деньги со студентов и абитуриентов. Девушка передавала их подружке с инициалами Р.А.Р. А последняя, хорошо общаясь с преподавателями, относила им "наличку". Часть денег посредницы оставляли себе.
В декабре 2025 года, период проведения зимней сессии, девушки потребовали от студента СГЭУ 38 тысяч рублей для передачи должностному лицу СГЭУ за ликвидацию накопившихся академических задолженностей. 25 декабря причастность девушек к коррупционной схеме была задокументирована.
Позже отделом по Советскому району Самары СУ СК России по Самарской области в отношении посредниц во взяточничестве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием для изобличения остальных. Сейчас следствие устанавливает взяткополучателей и другие эпизоды. Кстати, девушка с инициалами Р.А.Р. уже привлекалась в 2020 году к уголовной ответственности за совершение аналогичных действий. Правда, тогда она легко отделалась — "в связи с совершением преступления впервые" ей назначили судебный штраф в 10 тысяч рублей.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.