Взломщик аккаунтов маркетплейсов задержан силовиками в Тольятти

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили причастность 30-летнего жителя Тольятти к использованию вредоносного программного обеспечения.

Выявлено, что подозреваемый, будучи участником хакерского сообщества, приобрел вредоносное ПО из корыстных побуждений. С его помощью он получил несанкционированный доступ к большому числу аккаунтов пользователей маркетплейсов.

Полученную незаконным путем информацию злоумышленник продавал в теневом сегменте Интернета. По данному факту следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

В настоящее время проводятся следственные и оперативно‑розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.