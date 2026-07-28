В Безенчукском районе продолжается развитие сельской медицины

В рамках рабочей поездки в Безенчукский район министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Троицкое. Модульное здание возведено в 2026 г. за счет средств областного бюджета.
Глава ведомства осмотрел объект и оценил качество строительных работ, отметив необходимость устранения замечаний по благоустройству прилегающей территории. "В ближайшее время ожидается поставка новой мебели. Но самое главное, что фельдшерско-акушерский пункт уже оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами для жителей, медицинскую помощь оказывает опытный специалист, — рассказал Андрей Орлов. — В этом году новый ФАП также возведен в селе Макарьевка. Работу по модернизации первичного звена здравоохранения проводим благодаря мероприятиям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", также развивать сельскую медицину помогает поддержка регионального правительства и лично губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Всего в этом году будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория".
Прием пациентов в селе ведет опытная медсестра Рахимахон Убайдуллоева. Она трудоустроилась в Безенчукскую больницу по программе "Земский фельдшер".
"Новый ФАП очень комфортный. Жители села давно этого ждали, так как ранее прием проводился в приспособленном помещении. В настоящее время мы обслуживаем 76 человек прикрепленного населения. Из них 55 взрослых уже прошли первый этап диспансеризации", — отметила специалист.
При необходимости пациенты направляются в районную больницу. Кроме того, в ФАПе по графику организован прием узких специалистов.
"Новый ФАП в селе Троицкое — это реальное изменение условий труда наших коллег. Сегодня в модульных пунктах создана современная, безопасная, эргономичная среда. Это позволяет фельдшеру сосредоточиться на пациентах, а не на бытовых проблемах. Особенно важно, что вопрос кадров решается комплексно. Программа "Земский фельдшер" дает старт, но удержать специалиста на селе помогает именно оснащенное рабочее место. Профсоюз будет следить за дальнейшей эксплуатацией этих объектов и держать связь с коллективами на местах", — отметила Татьяна Сивохина, руководитель профсоюза работников здравоохранения Самарской области.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас