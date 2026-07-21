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Здравоохранение Общество

Зубные щетки вместо лекций: как "Команда Мечты" провела День города в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День города Парк Победы стал одной из точек притяжения Тольятти. К поздравлениям горожан присоединилась стоматологическая клиника "Команда Мечты" — без официальных речей, зато с подарками и живым общением.

Фото: предоставлено клиникой "Команда Мечты"

Сотрудники клиники сделали ставку на простой формат: разговаривали с жителями, дарили детям и взрослым зубные щетки, мини-пасты и воздушные шарики. Подарки расходились быстро, особенно среди семей с детьми.

Гости праздника подходили с вопросами о лечении, консультациях и восстановлении зубов. В клинике отмечают, что городские праздники располагают к спокойному разговору сильнее, чем обычная рабочая обстановка: человек может подойти и уточнить то, что давно откладывал.

День города для Тольятти — это не только концерты и прогулки, но и повод поблагодарить тех, кто здесь живёт, работает и развивает свои проекты. "Наш город — это люди, которые своим трудом, талантом и любовью делают его лучше. Мы желаем Тольятти развития и процветания, а жителям — здоровья, счастья и благополучия", — отметили в клинике.

Площадка в Парке Победы получилась оживленной: дети уходили с шариками, взрослые — с полезными подарками. Для кого-то это стало приятным дополнением к празднику, для кого-то — поводом наконец заняться здоровьем.

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