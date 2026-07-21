Зубные щетки вместо лекций: как "Команда Мечты" провела День города в Тольятти

В День города Парк Победы стал одной из точек притяжения Тольятти. К поздравлениям горожан присоединилась стоматологическая клиника "Команда Мечты" — без официальных речей, зато с подарками и живым общением.
Сотрудники клиники сделали ставку на простой формат: разговаривали с жителями, дарили детям и взрослым зубные щетки, мини-пасты и воздушные шарики. Подарки расходились быстро, особенно среди семей с детьми.
Гости праздника подходили с вопросами о лечении, консультациях и восстановлении зубов. В клинике отмечают, что городские праздники располагают к спокойному разговору сильнее, чем обычная рабочая обстановка: человек может подойти и уточнить то, что давно откладывал.
День города для Тольятти — это не только концерты и прогулки, но и повод поблагодарить тех, кто здесь живёт, работает и развивает свои проекты. "Наш город — это люди, которые своим трудом, талантом и любовью делают его лучше. Мы желаем Тольятти развития и процветания, а жителям — здоровья, счастья и благополучия", — отметили в клинике.
Площадка в Парке Победы получилась оживленной: дети уходили с шариками, взрослые — с полезными подарками. Для кого-то это стало приятным дополнением к празднику, для кого-то — поводом наконец заняться здоровьем.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас