В Новокуйбышевске прошла стратегическая сессия "За медицину здорового долголетия"

В Самарской области реализуется региональное движение "За медицину здорового долголетия". Новокуйбышевск стал вторым после Чапаевска городом, где состоялась стратегическая сессия и работа интерактивных площадок. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Напомним, "Медицина здорового долголетия" — федеральная общественная инициатива, направленная на формирование системы профилактической медицины и новой культуры здоровьесбережения.
Особый интерес у горожан вызвали лучшие культурные и спортивные практики здорового долголетия: от зарядки для людей серебряного возраста до мастер-класса по бальным танцам.
Медицина представила сразу несколько площадок. На двух площадках работали специалисты Новокуйбышевской больницы. Врач по ЛФК Ольга Макарова и инструктор по ЛФК Елена Фёдорова демонстрировали пациентам, как делать оздоровительную гимнастику в разных возрастных группах и по показаниям.
Специалисты информационно-аналитического отдела обучали пациентов пользоваться электронными сервисами в рамках площадки: "Запишись к врачу онлайн".
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики представил площадку "Обследование ШАГ ЗА ШАГОМ". Здесь медицинские специалисты проводили оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональное состояние сердца, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, функцию внешнего дыхания и т. д. Представители Новокуйбышевского подразделения Российского Красного Креста продемонстрировали, как оказывать помощь при неотложных состояниях.
На пленарном заседании выступили глава Новокуйбышевска Виктория Каткова, руководитель Управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец, главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев, представители культуры и спорта.
"Приверженность здоровому образу жизни является основой здорового долголетия, продолжительной и активной жизни, — отметила Элла Малютина. — В рамках регионального движения мы стремимся консолидировать все структуры — от медицины до культуры и спорта, чтобы совместно сформировать в общественном сознании мотивацию к здоровьесбережению. Всем известно, чтобы жить долго и активно, важно отказаться от алкоголя и курения, правильно питаться, уделять внимание двигательной активности, соблюдать режим сна и отдыха. Также важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Сегодня медицина активно внедряет профилактику, в том числе мы открываем центры здорового долголетия".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас