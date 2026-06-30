В Новокуйбышевске прошла стратегическая сессия "За медицину здорового долголетия"

В Самарской области реализуется региональное движение "За медицину здорового долголетия". Новокуйбышевск стал вторым после Чапаевска городом, где состоялась стратегическая сессия и работа интерактивных площадок. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Напомним, "Медицина здорового долголетия" — федеральная общественная инициатива, направленная на формирование системы профилактической медицины и новой культуры здоровьесбережения.

Особый интерес у горожан вызвали лучшие культурные и спортивные практики здорового долголетия: от зарядки для людей серебряного возраста до мастер-класса по бальным танцам.

Медицина представила сразу несколько площадок. На двух площадках работали специалисты Новокуйбышевской больницы. Врач по ЛФК Ольга Макарова и инструктор по ЛФК Елена Фёдорова демонстрировали пациентам, как делать оздоровительную гимнастику в разных возрастных группах и по показаниям.

Специалисты информационно-аналитического отдела обучали пациентов пользоваться электронными сервисами в рамках площадки: "Запишись к врачу онлайн".

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики представил площадку "Обследование ШАГ ЗА ШАГОМ". Здесь медицинские специалисты проводили оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональное состояние сердца, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, функцию внешнего дыхания и т. д. Представители Новокуйбышевского подразделения Российского Красного Креста продемонстрировали, как оказывать помощь при неотложных состояниях.

На пленарном заседании выступили глава Новокуйбышевска Виктория Каткова, руководитель Управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец, главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев, представители культуры и спорта.

"Приверженность здоровому образу жизни является основой здорового долголетия, продолжительной и активной жизни, — отметила Элла Малютина. — В рамках регионального движения мы стремимся консолидировать все структуры — от медицины до культуры и спорта, чтобы совместно сформировать в общественном сознании мотивацию к здоровьесбережению. Всем известно, чтобы жить долго и активно, важно отказаться от алкоголя и курения, правильно питаться, уделять внимание двигательной активности, соблюдать режим сна и отдыха. Также важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Сегодня медицина активно внедряет профилактику, в том числе мы открываем центры здорового долголетия".