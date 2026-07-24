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Здравоохранение Общество

Около 2000 участников СВО прошли углубленную диспансеризацию в этом году

СЫЗРАНЬ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе пяти медучреждений — в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

На этой неделе на базе поликлиники Сызранской больницы прошел второй этап углубленной диспансеризации участников СВО. Обследование прошли 26 бойцов. На протяжении всего визита с пациентом находился личный сопровождающий — медицинский работник.

Все ветераны были осмотрены 10 профильными специалистами. Такой комплексный подход позволяет не только оценить текущее состояние здоровья, но и своевременно выявить возможные последствия перенесенных нагрузок.

"Мы подходим к каждому ветерану индивидуально. Задача этого этапа — не просто провести осмотр, а составить ясную картину здоровья человека, чтобы в дальнейшем при необходимости оперативно подключить реабилитационные программы или направить на дополнительную диагностику. Важно, чтобы никто не остался без внимания", — отметила заведующая отделением общей врачебной практики Инна Емакаева.

Один из бойцов, Денис Коробов, поделился впечатлениями: "Очень удобно все организовали. Заранее позвонили, пригласили, напомнили. За мной приехали — прямо от дома на машине довезли. У входа уже ждали, встретили, сразу провели по всем врачам. Пройти всех специалистов за один визит — это огромный плюс. Такая забота заряжает позитивом и верой в себя, понимаешь, что ты не один".

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим мероприятиям, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации, а также санаторно-курортному лечению. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

"Возвращение к мирной жизни для каждого бойца — это тоже серьезный вызов. В Самарской области сейчас отстраивается эта система, она должна работать четко, без сбоев. Диспансеризация организована так, чтобы боец чувствовал заботу на каждом этапе: от приглашения до личного сопровождения в медучреждении. Комплексный осмотр узких специалистов позволяет зафиксировать текущее состояние, а затем увидеть полную картину и сразу определить маршрут реабилитации — амбулаторное лечение, стационар или санаторно-курортное восстановление. Такое внимание очень важно бойцам, вернувшимся после СВО. Мы должны быть уверены: каждый, кто с оружием в руках защищал страну, получит всю необходимую поддержку. И наша общая задача — сделать так, чтобы ни один ветеран не остался без помощи. Система работает, и мы будем ее совершенствовать дальше", — отметил Рамис Терегулов, помощник губернатора Самарской области, участник СВО.

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