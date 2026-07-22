Еда для ума: что съесть перед экзаменом, чтобы мозг работал на максимум

Экзамен — это стресс и колоссальная нагрузка на нервную систему. В такие моменты мозг расходует до 20% всей энергии организма. Чтобы сохранить ясность ума и не отвлекаться на урчание в животе, важно правильно составить меню накануне и утром в день сдачи. Марина Комолова, врач цифровой клиники Страхового Дома ВСК, разбирает, какие продукты обеспечат долгую сытость, а какие — напрямую помогут нейронам работать быстрее.
Что будет максимально сытным?
Главный враг на экзамене — резкие скачки сахара в крови. Если позавтракать шоколадкой или сладкой булочкой, вы почувствуете мгновенный прилив сил, но уже через 40–60 минут уровень глюкозы резко упадет. Это вызовет слабость, сонливость и острое чувство голода.
Чтобы оставаться сытым 3–4 часа, завтрак должен состоять из сложных углеводов, качественного белка и полезных жиров. Сложные углеводы расщепляются медленно, обеспечивая мозг стабильной и равномерной энергией. Белки и жиры замедляют пищеварение и дают долгое чувство насыщения.
Лучшие варианты для сытости:
- Овсяная или гречневая каша (долгой варки) с яйцом. Классическое комбо сложных углеводов и эталонного животного белка.
- Цельнозерновой тост с авокадо и красной рыбой. Хлеб из цельнозерновой муки даст энергию, а жиры из рыбы и авокадо надолго "закроют" вопрос голода.
- Творог (жирностью 5–9%) с орехами. Творог богат казеином — белком, который усваивается медленно, поддерживая сытость до самого обеда.
Что поможет мозгу работать без сбоев?
Важно понимать: ни один продукт не сделает вас мгновенно умнее и не заставит вспомнить то, чего вы не учили. Задача завтрака — не "разогнать" мозг, а создать ему идеальные условия, чтобы он не отвлекался на голод и перепады энергии.
- Яйца, орехи и жирная рыба (лосось, сельдь). Это отличный выбор для завтрака не потому, что они подействуют прямо на экзамене (их полезные вещества — Омега-3 и холин — накапливаются в мозге месяцами). Главный их плюс здесь и сейчас — это качественные белки и жиры. Они не дают резких скачков инсулина и максимально долго поддерживают ровный уровень энергии.
- Горький шоколад (от 70% какао). Один из немногих продуктов, который дает быстрый эффект. Флавоноиды в какао-бобах способствуют легкому расширению сосудов и улучшают приток крови к мозгу. Двух-трех долек будет достаточно для легкой стимуляции нервной системы без сахарных качелей.
- Вода. Главный катализатор всех процессов. Доказано, что даже легкое обезвоживание (всего на 1–2%) достоверно снижает концентрацию внимания, замедляет реакцию и ухудшает кратковременную память. Обязательно пейте чистую негазированную воду до и во время экзамена, чтобы поддерживать водно-солевой баланс.
Чего стоит избегать?
- Энергетики и избыток кофе. Двойной эспрессо или банка энергетика перед кабинетом не сделают вас умнее, но с высокой вероятностью спровоцируют тахикардию, тремор рук и усилят тревожность. Ограничьтесь одной чашкой привычного кофе или зеленого чая утром.
- Тяжелая и жирная пища (фастфуд, жареное мясо). Организм направит всю энергию и кровоток на переваривание тяжелой еды в желудке, из-за чего вы будете чувствовать вялость и туман в голове.
- Пищевые эксперименты. День экзамена — худшее время для того, чтобы пробовать новые суперфуды. Ешьте то, к чему ваша пищеварительная система привыкла, чтобы избежать неожиданных реакций со стороны ЖКТ.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас