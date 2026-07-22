Еда для ума: что съесть перед экзаменом, чтобы мозг работал на максимум

Экзамен — это стресс и колоссальная нагрузка на нервную систему. В такие моменты мозг расходует до 20% всей энергии организма. Чтобы сохранить ясность ума и не отвлекаться на урчание в животе, важно правильно составить меню накануне и утром в день сдачи. Марина Комолова, врач цифровой клиники Страхового Дома ВСК, разбирает, какие продукты обеспечат долгую сытость, а какие — напрямую помогут нейронам работать быстрее.

Что будет максимально сытным?

Главный враг на экзамене — резкие скачки сахара в крови. Если позавтракать шоколадкой или сладкой булочкой, вы почувствуете мгновенный прилив сил, но уже через 40–60 минут уровень глюкозы резко упадет. Это вызовет слабость, сонливость и острое чувство голода.

Чтобы оставаться сытым 3–4 часа, завтрак должен состоять из сложных углеводов, качественного белка и полезных жиров. Сложные углеводы расщепляются медленно, обеспечивая мозг стабильной и равномерной энергией. Белки и жиры замедляют пищеварение и дают долгое чувство насыщения.

Лучшие варианты для сытости:

Овсяная или гречневая каша (долгой варки) с яйцом. Классическое комбо сложных углеводов и эталонного животного белка.

Цельнозерновой тост с авокадо и красной рыбой. Хлеб из цельнозерновой муки даст энергию, а жиры из рыбы и авокадо надолго "закроют" вопрос голода.

Творог (жирностью 5–9%) с орехами. Творог богат казеином — белком, который усваивается медленно, поддерживая сытость до самого обеда.

Что поможет мозгу работать без сбоев?

Важно понимать: ни один продукт не сделает вас мгновенно умнее и не заставит вспомнить то, чего вы не учили. Задача завтрака — не "разогнать" мозг, а создать ему идеальные условия, чтобы он не отвлекался на голод и перепады энергии.

Яйца, орехи и жирная рыба (лосось, сельдь). Это отличный выбор для завтрака не потому, что они подействуют прямо на экзамене (их полезные вещества — Омега-3 и холин — накапливаются в мозге месяцами). Главный их плюс здесь и сейчас — это качественные белки и жиры. Они не дают резких скачков инсулина и максимально долго поддерживают ровный уровень энергии.

Горький шоколад (от 70% какао). Один из немногих продуктов, который дает быстрый эффект. Флавоноиды в какао-бобах способствуют легкому расширению сосудов и улучшают приток крови к мозгу. Двух-трех долек будет достаточно для легкой стимуляции нервной системы без сахарных качелей.

Вода. Главный катализатор всех процессов. Доказано, что даже легкое обезвоживание (всего на 1–2%) достоверно снижает концентрацию внимания, замедляет реакцию и ухудшает кратковременную память. Обязательно пейте чистую негазированную воду до и во время экзамена, чтобы поддерживать водно-солевой баланс.

Чего стоит избегать?