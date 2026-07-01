В Самаре построят новое приемное отделение больницы имени Пирогова

Современное модульное здание расширит возможности для оказания экстренной медицинской помощи пациентам Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И.Пирогова.

В больнице ежегодно оказывается медицинская помощь более 130 тыс. человек, в том числе более чем 85 тыс. экстренно. Ежедневно в приемно-диагностическое отделение обращается 150-200 пациентов.

"Реализовать значимый проект, направленный на повышение качества экстренной медицинской помощи, а значит и сохранение жизни людей, поможет национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - В Самарской области накоплен опыт по созданию современной инфраструктуры приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями в районах области. В этом году построим модульное здание в Самаре на территории больницы №1 имени Н.И.Пирогова. Также оснастим его новой медтехникой, в том числе компьютерным томографом, цифровой мобильной системой с С-дугой, эндоскопическим оборудованием".

Приемное отделение будет возведено между существующими хирургическими корпусами №1 и №2 и соединяться с ними надземными переходами, обеспечивающими логистику потоков пациентов и персонала. В настоящее время заключен контракт и ведутся демонтажные работы и подготовка площади.

"Грамотная сортировка пациентов по тяжести состояния обеспечит качество и доступность медицинской помощи в экстренной форме. С этой целью на базе ПДО будет организовано стационарное отделение скорой медицинской помощи. Четыре специалиста уже обучились на кафедре анестезиологии, реанимации и скорой медицинской помощи. Открытие отделения реанимации и интенсивной терапии увеличит общее количество реанимационных коек, в том числе позволит сократить время дообследования пациентов", - рассказал главный врач больницы Анатолий Титов.

Сенатор РФ, заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина отметила: "Для меня как для сенатора от Самарской области и координатора партийного проекта "Крепкая семья" особенно важно, что доступная и качественная медицина - это основа благополучия каждой семьи. Когда родители знают, что их детям, их близким в случае экстренной ситуации будет оказана помощь быстро и профессионально, это дает уверенность в завтрашнем дне. Мы продолжим держать на контроле реализацию этого и других социально значимых проектов в регионе".

Развитие экстренной и скорой медицинской помощи осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.