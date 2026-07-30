Пора перемещаться в тепло: "Самарские Термы" приглашают на праздник в честь Ильина дня

1 и 2 августа "Самарские Термы" ждут вас на уникальных выходных, где традиции переплетаются с современными развлечениями.

По народной традиции, после наступления Ильина дня, вода в реках становится холодной и купаться уже не принято, зато в тёплых бассейнах отдых будет по‑настоящему комфортным.

Активным гостям предложат аквааэробику и зажигательную аква-зумбу на свежем воздухе, йогу на сапах, гвоздестояние и водные развлечения. Тем, кто хочет замедлиться и восстановить силы, понравятся гонг-релаксация "Музыка природы", медитация с хрустальными чашами и шоу-парение "Восточное СПА".

В парных развернется настоящая стихия праздника: вас ждут тематические шоу "Русский дух", "Дыхание шамана", "Сила грозы" и "Тишина после грозы" и угощение после каждого парения.

Маленьких гостей ждут пенные дискотеки и анимация "Морской бой". А меткие стрелки смогут проверить себя в турнире по дартсу и выиграть ценные призы.

День завершится закатом у открытого бассейна под летний диджей-сет.