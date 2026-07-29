Победа в федеральном проекте "Мама-предприниматель" помогла жительнице Тольятти запустить швейную мастерскую

Федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель" помогает женщинам сделать первые шаги в бизнесе. В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе. Оставить заявку можно на сайте мамапредприниматель.рф до 24 августа для Тольятти, до 31 августа для Самары.
В 2025 году жительница Тольятти Екатерина Рожкова принесла Самарской области победу на федеральном этапе конкурса. Предпринимательница и мать двоих детей занимается производством адаптивной одежды для детей и взрослых с инвалидностью.
"Мой бизнес родился из личной потребности. В нашей семье растет ребенок с особенностями развития. И мы, как многие семьи, столкнулись с проблемой выбора одежды. По образованию я инженер-технолог машиностроения, шить никогда не умела. Впервые села за машинку пять лет назад, тогда и родилась идея создавать что-то удобное, комфортное для сына и, в дальнейшем, для других детей", — рассказала о зарождении проекта Екатерина Рожкова.
За последний год проект "Nikola Kids" получил большое развитие — сперва была победа на региональном этапе конкурса "Мама-предприниматель", затем — признание в федеральном финале.
Грант в размере 1 млн рублей и партнерский спецприз в 500 тыс. рублей стали основой для открытия швейной мастерской. Женщина переехала в собственный офис, закупила недостающее оборудование, а к осени планирует нанять двух сотрудников.
В мастерской также расширен ассортимент: здесь создают верхнюю одежду, удобную обувь и поддерживающие подушки. Адаптивную одежду покупают не только в Самарской области, заказы поступают из разных регионов России и даже других стран.
Основательница швейного производства активно сотрудничает с благотворительными фондами, участвует в региональных и федеральных выставках, показах, форумах.
Важным шагом для предпринимательницы стало подключение оплаты по электронным сертификатам. Этот шаг позволит людям с инвалидностью приобретать одежду за счет средств государства.
"Всё, чего я достигла — благодаря поддержке от государства: соцконтракт, гранты, наставничество. Я знаю, что могу прийти в центр "Мой бизнес", где мне всегда помогут, поддержат. Это дает вдохновение, уверенность, смелость, потому что идти в бизнес без поддержки, без финансовой помощи очень непросто, — добавляет Екатерина. — Когда получаешь благодарные отзывы от клиентов, понимаешь, что нельзя останавливаться. Нужно продолжать работать, дарить людям комфорт, свободу, радость жизни".
Региональный этап проекта "Мама-предприниматель" ежегодно проводят министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес".
Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или действующего бизнеса, который работает не более трех лет.
В 2026 году программа пройдет в двух городах: с 31 августа по 4 сентября в Тольятти и с 7–11 сентября в Самаре. Региональный финал конкурса состоится 14 сентября на площадке Дома предпринимателя.
"В ходе обучения участницы освоят ключевые навыки предпринимательской деятельности — от бизнес-планирования до маркетинга и привлечения клиентов. Кроме того, их ждут менторские сессии с действующими предпринимателями, индивидуальные консультации. В финале участницы презентуют свои проекты экспертному жюри и самый перспективный получит грант на развитие в размере 150 тысяч рублей", — прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.
Среди победительниц региональных этапов экспертное жюри выберет финалисток, которые станут участницами федерального финала в Москве. Главные призы — гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.
Федеральная программа "Мама-предприниматель" входит в перечень инструментов национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес". Стратегический партнер: Фонд "Наше будущее". Банк-партнер: СберБизнес. Партнер: АрнестЮниРусь. Генеральный информационный партнер: 7дней.ru и журнал "Караван историй". Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал "Техноглянец", Детскийвопрос.рф. При поддержке Союза Женщин России.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!