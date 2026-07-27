В селе Захаркино Сергиевского района в рамках капремонта дороги построили новые тротуары

В Сергиевском районе по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" завершается капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей к селу Захаркино. Трасса "Кинель-Черкассы — Урал" — Захаркино протяженностью 3,28 км была включена в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которому поступали многочисленные просьбы жителей.
В рамках капитального ремонта дорогу расширили до нормативных 7 метров. Кроме того, вдоль трассы в границах села Захаркино появились тротуары и опоры освещения, что существенно повысит уровень комфорта и безопасности дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов. В настоящее время на объекте завершается укладка верхнего слоя покрытия, а на завершающем этапе будет нанесена дорожная разметка.
Жители села Захаркино довольны проводимыми работами. "На широкой дороге разъезжаться стало проще. А благодаря тротуарам и освещению передвигаться по селу стало намного безопаснее", — отмечает жительница села Ирина Служаева.
За ходом обновления трассы следят и общественные наблюдатели. "Дорога для села основная, потому что она является единственным звеном между Захаркино, районным центром Сергиевск и другими населенными пунктами, в которых расположены социальные учреждения, в том числе больница, детский сад, школа и почта. Для нас очень важно, чтобы работы выполнялись качественно. К дороге, ведущей к Захаркино, замечаний у нас нет, также работы выполняются в установленный срок", — подчеркнул член регионального штаба Народного фронта Самарской области Сергей Лушин.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!