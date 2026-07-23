В Самаре девушка оказалась прикована к постели после падения с качелей

Даше всего 20 лет. Как рассказывают знакомые, девушка добрая, воспитанная, из порядочной семьи. Планировала найти хорошую работу, встретить того единственного, с которым захочется прожить всю жизнь. Но все изменилось в один миг.
Около года назад Даша качалась на качелях (любимое развлечение из детства) в парке. И так случилось, что девушка неудачно упала. Жизнь девушки разделилась на "до" и "после". "Удар пришелся на голову — сломались хрупкие шейные позвонки. Даша оказалась полностью парализована. Мир вокруг будто остановился, а девушка оказалась в плену собственного тела. Она пережила две сложнейшие операции, у нее был отек спинного мозга, сильные боли, из-за которых она просто жила на обезболивающих", — вспоминают близкие.
Бабушка с дедушкой продали квартиру, чтобы оплатить лечение единственной внучки. Члены семьи стали жить в одном доме. Благодаря лечению у Даши понемногу стали слушаться руки и отступили боли. "Но тело по-прежнему как ватное и не слушается, мышцы за долгое время лежания в больницах атрофировались. Даше нужна интенсивная реабилитация", — рассказывают близкие.
Друзья семьи, волонтеры, в разговоре с журналистом "Волга Ньюс" также поделились: семье было неудобно просить помощи. Но если продать единственное жилье, то жить не ясно где. А Даше нужно сейчас пройти дорогую реабилитацию, чтобы не запустить состояние. "Ее цель сегодня — стать независимой от окружающих, научиться себя обслуживать, чтобы пусть на коляске, но она могла передвигаться сама. Сейчас ее опора — это папа. Папа, который с ней 24/7, помогает во всем и поддерживает. Даша старается и занимается сама как умеет, но без помощи профессионалов ей не обойтись. Две недели реабилитации, которые полагаются Даше по ОМС, недостаточны для нужного результата. Сумма сбора включает два месяца занятий в специализированном реабилитационном центре", — говорят волонтеры.
В первые годы после травмы можно добиться самых больших результатов. Поэтому сейчас близкие призывают по возможности помочь девушке донатами на реабилитацию. Сделать это можно на страничке сбора.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!