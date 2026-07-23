В Самаре девушка оказалась прикована к постели после падения с качелей

Даше всего 20 лет. Как рассказывают знакомые, девушка добрая, воспитанная, из порядочной семьи. Планировала найти хорошую работу, встретить того единственного, с которым захочется прожить всю жизнь. Но все изменилось в один миг.

Около года назад Даша качалась на качелях (любимое развлечение из детства) в парке. И так случилось, что девушка неудачно упала. Жизнь девушки разделилась на "до" и "после". "Удар пришелся на голову — сломались хрупкие шейные позвонки. Даша оказалась полностью парализована. Мир вокруг будто остановился, а девушка оказалась в плену собственного тела. Она пережила две сложнейшие операции, у нее был отек спинного мозга, сильные боли, из-за которых она просто жила на обезболивающих", — вспоминают близкие.

Бабушка с дедушкой продали квартиру, чтобы оплатить лечение единственной внучки. Члены семьи стали жить в одном доме. Благодаря лечению у Даши понемногу стали слушаться руки и отступили боли. "Но тело по-прежнему как ватное и не слушается, мышцы за долгое время лежания в больницах атрофировались. Даше нужна интенсивная реабилитация", — рассказывают близкие.

Друзья семьи, волонтеры, в разговоре с журналистом "Волга Ньюс" также поделились: семье было неудобно просить помощи. Но если продать единственное жилье, то жить не ясно где. А Даше нужно сейчас пройти дорогую реабилитацию, чтобы не запустить состояние. "Ее цель сегодня — стать независимой от окружающих, научиться себя обслуживать, чтобы пусть на коляске, но она могла передвигаться сама. Сейчас ее опора — это папа. Папа, который с ней 24/7, помогает во всем и поддерживает. Даша старается и занимается сама как умеет, но без помощи профессионалов ей не обойтись. Две недели реабилитации, которые полагаются Даше по ОМС, недостаточны для нужного результата. Сумма сбора включает два месяца занятий в специализированном реабилитационном центре", — говорят волонтеры.