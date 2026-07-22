В селе Георгиевка оценили ход ремонтных работ учреждений культуры

В селе Георгиевка Кинельского района продолжается обновление Детской школы искусств и сельского Дома культуры. Министр культуры Самарской области Ирина Калягина вместе с коллегами оценила ход выполнения ремонтных работ. Год назад было принято решение о выделении средств на обновление Детской школы искусств и сельского Дома культуры. Здание Детской школы искусств будет капитально отремонтировано в рамках реализации нацпроекта "Семья". Ремонт планируют закончить к октябрю. Уже обновили кровлю, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, утеплили фасад, приступили к отделочным работам. После ремонта, рядом со школой откроют Парк искусств, а самое главное, ребята будут заниматься любимым делом в комфортных условиях.

Фото: министерство культуры Самарской области