В селе Георгиевка оценили ход ремонтных работ учреждений культуры

В селе Георгиевка Кинельского района продолжается обновление Детской школы искусств и сельского Дома культуры. Министр культуры Самарской области Ирина Калягина вместе с коллегами оценила ход выполнения ремонтных работ. Год назад было принято решение о выделении средств на обновление Детской школы искусств и сельского Дома культуры. Здание Детской школы искусств будет капитально отремонтировано в рамках реализации нацпроекта "Семья". Ремонт планируют закончить к октябрю. Уже обновили кровлю, системы отопления, электроснабжения и водоснабжения, утеплили фасад, приступили к отделочным работам. После ремонта, рядом со школой откроют Парк искусств, а самое главное, ребята будут заниматься любимым делом в комфортных условиях.
"Сельский дом культуры в с. Георгиевка ремонтируем за счет регионального и муниципального бюджетов. Благодаря программе "Культурные люди", инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, дом культуры будет обновлен, и после модернизации здесь увеличится количество тематических зон — откроется библиотека, детская игровая комната и артистическая площадка. Мы были в Георгиевке год назад — здания учреждений требовали колоссальных изменений. Сейчас работы идут полным ходом, и уже видно, насколько качественно подходят к выполнению своей работы строители, сделаны основные сложные работы. Рядом с учреждениями культуры появятся новые благоустроенные уличные локации, которые позволят, в том числе, расширить творческую деятельность. Всегда радует такой комплексный подход!" — отметила глава регионального министерства культуры.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!